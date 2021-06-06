Напомним, что ранее украинская сборная презентовала форму для выступлений на чемпионате Европы. На экипировке содержится изображение карты страны с Крымом в ее составе. Позднее стало известно, что УЕФА одобрил данную форму, украинцы сыграют в ней на Евро.
Игонин заявил, что это некий флешмоб со стороны сборной Украины. По его мнению, такой дизайн формы продиктован желанием самоутвердиться.
"Мне это видится неким флешмобом. Они пытаются самоутвердиться, пытаются повысить острые ощущения, такой эффект групповой психотерапии. Это даже не шутка, сделали флешмоб, не более того.
Украина ищет любые способы выразить свою обиду: сегодня спорт, завтра музыка. Они выбрали такую позицию. Пусть, что им еще остается-то", - сказал Игонин.
Источник: Sport24
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Игонин - о форме сборной Украины: они пытаются самоутвердиться, пытаются повысить острые ощущения
Экс-игрок "Зенита" и одесского "Черноморца" Алексей Игонин прокомментировал скандальный дизайн формы сборной Украины на Евро-2020.
Фото: "Зенит"
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