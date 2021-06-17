Следуя примеру России. Украина одерживает победу после поражения в первом туре и остается в борьбе за плей-офф Евро

Команда Андрея Шевченко классно сыграла в первом тайме, но позволила Северной Македонии вернуться в игру после перерыва и едва не упустила победу. Впрочем, хорошо то, что хорошо кончается.

В первом матче четверга сошлись неудачники первого тура. Как вы помните, Украина проиграла Нидерландам, а Северная Македония оказалась слабее Австрии. В очной встрече команды должны были решить, кто из них достоин быть выше в турнирной таблице группы C. В составе македонцев произошло ровно одно изменение - Трайковски уступил свое место Спировски. Цель этой перестановки заключилась в небольшом перестроение расстановки - Спировски составил пару в центре поля Адеми, Барди был отправлен ближе к нападающим, а Эльмас расположился на одной линии с Пандевым.Андрей Шевченко сделал два тактических хода. Вместо Зубкова, получившего повреждение в начале матча против Нидерландов, свой шанс проявить себя получил Шапаренко. А место Сидорчука занял избавившийся от проблем с коленом Степаненко. При этом Степаненко расположился в треугольнике в центре поля глубже к своим воротам, а Шапаренко и Зинченко сыграли выше него. Остальные линии сборной Украины остались без изменений.Команда Шевченко с первых минут завладела инициативой, подтверждая приписанный ей статус фаворита встречи. К 12-й минуте счет вполне мог быть 2:0 в ее пользу. В одном моменте Малиновский хорошо пробил по воротам - Димитриевски спас Северную Македонию. В другом Яремчук убежал практически 1 на 1 с вратарем, но напрасно выключил свойственную нападающим эгоистичность - мог бы пробить сам, но выбрал вариант с передачей в центр, которую прервал Ристовски.Однако, упустив возможность забить быстрые голы, украинцы не расстроились и продолжили атаковать ворота соперника. Да, однажды они могли пропустить первыми - Эльмас пробил очень близко к штанге, но та атака македонцев стала исключением из общей картины матча. Подопечные Шевченко были ярче, интереснее и настойчивее в своих наступлениях. И абсолютно не беда, что счет 2:0 в их пользу стал не на 12-й минуте, а на 34-й.Первым ворота Димитриевски поразил капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Он на дальней штанге замкнул восхитительную передачу Караваева пяткой в прыжке, которую тот сделал после подачи Малиновского с углового. Надеюсь, Ярмоленко не обидится, если скажу, что огромная заслуга в случившемся голе не его, а именно Караваева. Второй мяч был забит с игры - Зинченко отдал налево на Ярмоленко, который в одно касание отлично покатил мяч на ход Яремчуку. В этот раз украинский форвард принял правильное решение и пробил низом точно в ближний угол.За несколько минут до перерыва благодаря классным индивидуальным действиям Пандев отправил мяч в сетку ворот Бущана, но судьи зафиксировали, что при передаче из глубины Горан был в офсайде. И в том, что первый тайм закончился со счетом 2:0, пожалуй, есть справедливость. Северная Македония все-таки сделала очень мало на чужой половине поля и была далека от идеала при игре в обороне. Украина же была по-настоящему хороша и имела большое преимущество.Игор Ангеловски, конечно, тоже все прекрасно видел и понимал. Его реакция не заставила себя долго ждать. В перерыве он сделал сразу две замены - Спировски и Николов отправились отдыхать, а Чурлинов и Трайковски были призваны исправлять ситуацию. При этом Ангеловски изменил и расстановку - во втором тайме его команда сыграла не по схеме 5-2-1-2, а по схеме 4-2-3-1. Адеми и Барди расположились в центральной зоне, Пандев стал единственным ярко выраженным форвардом, а под ним в линию выстроились Трайковски, Эльмас и Чурлинов. Впрочем, Трайковски достаточно много и активно перемещался, а потому часто оказывался на одном уровне с Пандевым, трансформируя схему до 4-2-2-2.Корректировки достаточно быстро принесли результат. На 55-й минуте Пандев заработал пенальти, благодаря которому был отыгран 1 мяч. Алиоски, правда, 11-метровый не забил, но на добивании был точен. А ведь в самом начале второго тайма был еще классный момент у Адеми, который пробил после стенки с Пандевым. Лишь мастерство Бущана не позволило состояться голу. Вратарь сборной Украины вообще заслуживает похвалы. Он ведь и удар "с точки" отбил, и непосредственно перед фолом Караваева на Пандеве, ставшем поводом для назначения пенальти, перевел в перекладину сложнейший выстрел Трайковски.Украина проводила второй тайм заметно хуже, чем первый, но все-таки нельзя сказать, что Северная Македония имела подавляющее преимущество. После гола Алиоски команды играли скорее на равных. Были обмены опасными моментами, как, например, в середине решающей половины встречи. Малиновский после передачи Караваева угрожал воротам Димитриевски, а Трайковски пытался пробить Бущана дальним ударом. В обоих случаях вратари выполнили свою работу на должном уровне.Впрочем, Андрей Шевченко, судя по всему, не очень был доволен происходящим на поле. На 70-й минуте он посчитал нужным изменить схему игры своей команды с помощью двух замен - Цыганков и Беседин вышли вместо Ярмоленко и Яремчука. Зинченко при этом ушел на левый фланг, Шапаренко и Степаненко оказались вдвоем в опорной зоне, а Малиновский сместился в центр в зону под нападающим. И практически сразу же перестановка Шевченко могла сработать. Малиновский выдал идеальную передачу на Цыганкова, который должен был забивать, но не попал в створ из убойной позиции.Тем не менее, после замен качество игры сборной Украины стало лучше. Причем, и на своей половине поля, и на чужой. На 84-й минуте украинцы получили право пробить пенальти и вернуть себе преимущество в два гола. После подсказки ВАР аргентинский арбитр Фернандо Рапаллини сбегал к монитору и разглядел, что после подачи Малиновского со штрафного мяч попал в руку Аврамовски, который стоял в стенке в своей штрафной. Но в третий раз огорчить македонцев не получилось - Димитриевски угадал, куда пробьет Малиновский, и совершил спасение.Но и двух забитых голов хватило сборной Украины для важнейшей победы над сборной Северной Македонии. Команда Шевченко подтвердила статус фаворита в сегодняшнем матче и забрала, давайте скажем, свои 3 очка. Второй тайм она, конечно, провела слабее, чем первый, но у тренерского штаба есть время для анализа и работы над ошибками. Впереди решающая игра групповой стадии против австрийцев, и все в руках украинцев. А Северная Македония ждет результата встречи Нидерландов и Австрии. Если голландцы не проиграют, то македонцы лишатся шансов на выход в плей-офф.