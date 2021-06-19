Боярский заявил, что Дзюба более полезен для сборной, чем хавбек Александр Головин. В частности, артист отметил самоотдачу Артема.
"На мой взгляд, Дзюба приносит больше пользы команде, нежели Головин. Артем очень много выкладывается на поле — грамотные пасы, видение поля, эффективность. Нам, в любом случае, нужно болеть за всю команду. Либо команда целиком, либо никак. Критиковать проще всего. Сборная России, возможно, и заслужила критических настроений. Но посмотрите на болельщиков сборной Венгрии. Даже при счете 0:3 они гонят свою команду вперед", - сказал Боярский.
Отметим, что сборная России свой ближайший матч на чемпионате Европы проведет 21 июня. В поединке третьего тура группового раунда Евро россияне встретятся с Данией в Копенгагене. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.
Источник: Спорт-Экспресс
Боярский: я съем свою шляпу, если сборная России выиграет Евро
Боярский: Дзюба приносит больше пользы сборной России, нежели Головин
Известный актер и певец Михаил Боярский прокомментировал выступления форварда сборной России Артема Дзюбы на Евро-2020.
Фото: ТАСС
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