Боярский: я съем свою шляпу, если сборная России выиграет Евро

Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский заявил, что готов съесть свою шляпу в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2020.
"При всей любви к российской сборной нужно признать: у наших футболистов пока нет ни опыта, ни мастерства, чтобы решать серьезные задачи. Да, в 2018-м прошли Испанию по пенальти. Это было чудо. Второй раз оно не повторится. Хотя...

Вспомните 2004 год. В сборную Греции тоже никто не верил, многие смеялись над ней. А она взяла и выиграла чемпионат Европы! Если наши сделают то же самое, я публично признаю, что был неправ. Более того — я съем свою шляпу!" - приводит слова Боярского "Спорт-экспресс".

Напомним, что сборная России, возглавляемая Станиславом Черчесовым, на домашнем чемпионате мира-2018 дошла до стадии четвертьфинала, где уступила будущим финалистам турнира хорватам в серии послематчевых пенальти. Тогда в 1/8 финала россияне переиграли команду Испании также по пенальти (основное и дополнительное время - 1:1).

Соперниками сборной России по групповому раунду Евро-2020 являются Бельгия, Дания и Финляндия. Сегодня, 12 июня, подопечные Черчесова сыграют против бельгийцев в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Теги: Боярский Сборная России
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