Напомним, что накануне сборная Украины победила шведов со счетом 2:1, забив решающий гол в овертайме. Зинченко, ныне являющийся игроком "Манчестер Сити", отметился голом и сделал результативную передачу в этом матче.
Газизов заявил, что Зинченко провел игру на высочайшем уровне. По его словам, Александр вывел сборную Украины в четвертьфинал чемпионата Европы.
"Зинченко — топ. Вчера он ответил всем скептикам. Я думаю, что он провел матч на высочайшем уровне, молодец. Зинченко вывел свою команду в четвертьфинал Евро, это достойно и дорогого стоит", - сказал Газизов.
Источник: Sport24
Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале чемпионата Европы-2020
Зинченко - лучший игрок матча 1/8 финала Евро Швеция - Украина
Газизов: Зинченко - топ. Он провел матч со Швецией на высочайшем уровне
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал выступление бывшего игрока уфимской команды Александра Зинченко в матче 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина.
Фото: Getty Images
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