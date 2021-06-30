Тарасова - о Черчесове: он не знает пути выхода из этого кошмара

Тарасова в связи с решением технического комитета отметила, что в российском футболе нет успехов. По ее словам, футбол в стране не развивается.
"Есть выражение: "Жираф большой, ему видней". Наверно, всех устраивает, что нет никаких успехов в футболе, как и нет никакого развития. Это какая-то поддержка сверху. Нас так не поддерживали: если был результат — ты в порядке, нет результата — ты не в порядке. <...> Я говорила, что на месте Черчесова сама ушла бы, а что делает другой человек… Он не знает пути выхода из этого кошмара", - сказала Тарасова.
Отметим, ранее стало известно, что технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной. Вместе с тем РФС выразил доверие главному тренеру национальной команды.
Напомним, что в рамках Евро-2020 сборная России не сумела выйти из группы, финишировав на последнем месте в квартете B, где ее соперниками являлись команды Бельгии, Финляндии и Дании.
Источник: Чемпионат
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение технического комитета РФС поддержать наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова.
Фото: РФС
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