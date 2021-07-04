Радимов отметил, что Италия и Испания - равные команды. Также он сообщил, что будет симпатизировать испанцам в этом матче.
"Италия - Испания - абсолютно равный полуфинал. И повторение финала Евро-2012. Помните, тогда Испания разгромила Италию 4:0, а судья даже ни одной минутки не добавил. Так что у Италии наверняка есть желание взять реванш. Однако я верю в голодных молодых испанцев. И очень хочу посмотреть на финал Англия - Испания на "Уэмбли", - сказал Радимов.
Отметим, что полуфинальный матч Евро Италия - Испания пройдет 6 июля на "Уэмбли".
Источник: Матч ТВ
Радимов: наши бы так англичанам точно не позволили. Лучше бы Украина шведам влетела
Радимов: очень хочу посмотреть на финал Евро Англия - Испания
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался о грядущем полуфинальном матче чемпионата Европы между Испанией и Италией.
Фото: РИА Новости
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