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Рианчо: для меня было бы большой честью возглавить сборную России

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал возможное назначение иностранного специалиста на пост главного тренера сборной России по футболу.
Фото: "СЭ"
"Это было бы для меня большой честью возглавить сборную России! У России большой потенциал, с таким проектом очень легко добиться результата. В "Динамо" Киев мы, испанцы, работали в течение четырех лет. Все местные конкуренты были обыграны. Сейчас же украинская команда формируется игроками "Динамо", которых мы подготовили. Это будет ставкой на результат для России", - цитирует Рианчо "СЭ".

Напомним, что Рауль Рианчо исполнял обязанности главного тренера "Спартака" в 2018 году после увольнения Массимо Карреры.

Сборная России не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы-2020, заняв последнее место в группе с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее в СМИ сообщалось, что в список кандидатов на пост главного тренера сборной России входят бывший тренер Германии Йоахим Лев, экс-наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш и наставник молодежной сборной Германии Штефан Кунц. Также была информация, что РФС вел переговоры с Сергеем Семаком, Валерием Карпиным и Леонидом Слуцким, но специалисты отказались возглавить сборную из-за скорого начала нового сезона.

В сентябре сборная России проведет три матча отборочного турнира. 1 сентября в "Лужниках" состоится игра против Хорватии (21:45 мск), 4 сентября российские футболисты в гостях сыграют против Кипра (16:00 мск), а 7 сентября в Волгограде пройдет матч с командой Мальты (21:45 мск).

Источник: главный тренер немецкой молодежки может возглавить сборную России

СМИ: РФС и Черчесов не обсуждали расторжение контракта

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Теги: Рианчо Сборная России
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