Матчи Скрыть

Сделать ставку

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2020/21
Акрон
1 - 2
СКА-ХабаровскЗавершен
КАМАЗ
1 - 1
АланияЗавершен
Оренбург
4 - 0
ВолгарьЗавершен
Кубань
1 - 2
ТорпедоЗавершен
Спартак-2
0 - 0
Краснодар-2Завершен
Факел
3 - 3
БалтикаЗавершен
Нефтехимик
1 - 0
Олимп-ДолгопрудныйЗавершен
Велес
1 - 0
ЕнисейЗавершен
Ротор
0 - 0
ТекстильщикЗавершен

Кубок Матч Премьер

Рубин
1 - 0
ХимкиЗавершен

Макаров - о Черчесове: претензий нет. Теперь буду работать, чтобы попасть к новому тренеру

Полузащитник Денис Макаров прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной России.
Фото: "Getty Images"
"Мне нечего сказать по поводу Черчесова. Почему? Во-первых, я с ним мало работал. Мы хорошо поработали, пообщались. У него претензий нет, у меня претензий нет. В жизни все случается. Решение приняли – значит, решили. Теперь будем работать, чтобы снова попасть в сборную – к новому тренеру", - приводит слова Макарова "СЭ".

2 июля Станислав Черчесов провел пресс-конференцию, где он высказался о результатах сборной России на чемпионате Европы-2020. Напомним, что на этом турнире национальная команда заняла последнее, 4-е место в группе B. Вместе с Россией в этом квартете были команды Бельгии, Дании и Финляндии. Российские футболисты в 3-х матчах набрали 3 очка и не вышли в плей-офф Евро-2020.

В четверг, 8 июля, стало известно, что Станислав Черчесов покидает пост наставника национальной команды России. Вместе с ним уходит и весь его тренерский штаб/

Полузащитник Денис Макаров является игроком "Рубина". За казанский клуб он выступает с 2020 года. В минувшем сезоне 23-летний футболист провел 28 матчей в РПЛ, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. В составе сборной России Макаров не провел ни одного матча, полузащитник был в заявке национальной команды на чемпионат Европы-2020.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Макаров Рубин Черчесов Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Полузащитник "Рубина" Макаров: Слуцкий от нас никуда не уйдет
Шотландская газета изобразила Манчини в образе главного героя "Храброго сердца" на обложке (фото)
Макаров - о Черчесове: претензий нет. Теперь буду работать, чтобы попасть к новому тренеру
Источник: Месси подпишет контракт с "Барселоной" после Кубка Америки 1
Саутгейт: мы должны завоевать главный трофей для всех англичан
"Спартак" удалил профиль Урунова с официального сайта 2
Манчини - о финале Евро: нужно сделать последнее усилие
В "Химках" прокомментировали информацию о возможности Глушакова бесплатно уйти из клуба 3
Королева Елизавета ll обратилась к сборной Англии перед финалом Евро-2020 10
Черевченко - о поражении от "Рубина": к сожалению, у "Химок" нет двух равноценных составов
Месси и Неймар признаны лучшими игроками Кубка Америки 3
"Ротор" сыграл вничью с "Текстильщиком" в матче ФНЛ
Глушаков - о продлении контракта с "Химками": главное, что сейчас мне 34 года и я получаю удовольствие от игры 4
Кварацхелия: самое важное - мы выиграли. Создали много моментов, но не реализовали их. Будем работать дальше
Слуцкий рассказал о состоянии Самошникова, получившего повреждение в матче с "Химками"
"Спартак-2" и "Краснодар-2" не выявили победителя в первом туре ФНЛ 1
Слуцкий: меня радует, что "Рубин" создал большое количество моментов в матче с "Химками"
Слуцкий поделился мнением о том, что "Рубину" предстоит сыграть со "Спартаком" два матча в сжатые сроки
Слуцкий рассказал об адаптации Игнатьева и Хакшабановича в "Рубине"
Черчесов - о выступлении сборной России на Евро: в футболе результат не всегда зависит от качества проделанной работы 11
Гол Кварацхелии принес "Рубину" победу над "Химками" в игре Кубка Матч Премьер 1
Агент Мевли: мы рассматриваем только предложения из Европы
Лунёв в «Байере»: отправляется в качестве резервиста, конкурировать придётся с вратарём сборной Финляндии 3
Вратарь "Краснодара" Сафонов избежал серьезной травмы в товарищеском матче с "Нюрнбергом" 1
"СКА-Хабаровск" обыграл "Акрон" в матче первого тура ФНЛ 3
Самошников получил повреждение в матче "Рубин" - "Химки" и был заменен 1
Черчесов - о пресс-конференции: я не лингвист, возможно, где-то неудачно подбирал слова 9
Лунев находится на карантине после въезда в Германию. С понедельника он сможет тренироваться в общей группе "Байера" 1
"Я считаю вас самыми лучшими. Это не обсуждается". Лунев обратился к болельщикам "Зенита" после перехода в "Байер" 2
Семин: Путин мне симпатичен. Он очень многое сделал для нашей страны 77
Все новости
-