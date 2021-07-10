"Мне нечего сказать по поводу Черчесова. Почему? Во-первых, я с ним мало работал. Мы хорошо поработали, пообщались. У него претензий нет, у меня претензий нет. В жизни все случается. Решение приняли – значит, решили. Теперь будем работать, чтобы снова попасть в сборную – к новому тренеру", - приводит слова Макарова "СЭ".
2 июля Станислав Черчесов провел пресс-конференцию, где он высказался о результатах сборной России на чемпионате Европы-2020. Напомним, что на этом турнире национальная команда заняла последнее, 4-е место в группе B. Вместе с Россией в этом квартете были команды Бельгии, Дании и Финляндии. Российские футболисты в 3-х матчах набрали 3 очка и не вышли в плей-офф Евро-2020.
В четверг, 8 июля, стало известно, что Станислав Черчесов покидает пост наставника национальной команды России. Вместе с ним уходит и весь его тренерский штаб/
Полузащитник Денис Макаров является игроком "Рубина". За казанский клуб он выступает с 2020 года. В минувшем сезоне 23-летний футболист провел 28 матчей в РПЛ, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. В составе сборной России Макаров не провел ни одного матча, полузащитник был в заявке национальной команды на чемпионат Европы-2020.
Макаров - о Черчесове: претензий нет. Теперь буду работать, чтобы попасть к новому тренеру
Полузащитник Денис Макаров прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной России.
Фото: "Getty Images"
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