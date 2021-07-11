Семин заявил, что Италия и Англия - равные команды. При этом у англичан есть преимущество, поскольку они проведут матч на "Уэмбли" в Лондоне, отметил бывший тренер "Локомотива".
"Ожидаю хорошего и интересного футбола. Предсказать победителя очень сложно, потому что играют две равные команды. Англичане с каждым следующим матчем играют лучше и лучше. Наверное, предстоит равный матч. Но у англичан есть большое преимущество - свои трибуны и свой стадион", - заявил Семин.
Отметим, что финал Евро-2020 Италия - Англия пройдет сегодня, 11 июля, и начнется в 22.00 мск.
Источник: Матч ТВ
Семин - о финале Евро: у англичан есть большое преимущество - свой стадион
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин рассказал, чего ожидает от предстоящего финала Евро-2020, в котором сыграют сборные Италии и Англии.
Фото: РИА Новости
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