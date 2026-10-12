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Тренер "Галатасарая" заявил, что Батраков напоминает ему игрока "Барселоны" Педри

Член тренерского штаба "Галатасарая" Исмаэль Гарсия Гомес высоко оценил способности российского полузащитника Алексея Батракова, сравнив его игровые качества с футболистом "Барселоны" Педри.
Фото: Ferda Demir / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Гомес поделился впечатлениями от выступлений 21-летнего россиянина, который минувшим летом перебрался в турецкий клуб из московского "Локомотива". По мнению специалиста, Батраков обладает качествами, позволяющими ему в будущем закрепиться на высоком европейском уровне.

"Это невероятно талантливый игрок. Если бы мне сказали, что его фамилия Родригес и он испанец, я бы в это поверил. Меня ничуть не удивляет, что он попал в поле зрения "Барселоны" и других топ-клубов", — отметил Гомес.

Представитель тренерского штаба стамбульцев отдельно выделил футбольный интеллект россиянина, его способность быстро оценивать ситуацию на поле и выбирать оптимальные решения. Именно эти качества напомнили ему полузащитника "Барселоны" Педри.

"Учитывая его характеристики — и я не хочу сейчас проводить прямые параллели, — он действительно очень напоминает мне Педри. Я вижу в нем атакующего полузащитника с великолепным игровым интеллектом, талантом и умением принимать правильные решения, а также с отличной рабочей этикой", — заявил специалист.

Гомес также назвал приобретение Батракова удачным решением руководства "Галатасарая" и выразил уверенность, что российский футболист сможет ярко проявить себя в европейском футболе.

После перехода из "Локомотива" Батраков провел за стамбульский клуб шесть матчей и сделал две голевые передачи. Ближайшую встречу "Галатасарай" проведет 13 октября против "Барселоны" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет в Стамбуле.

Источник: Sport.es

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