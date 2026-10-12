Тренер "Галатасарая" заявил, что Батраков напоминает ему игрока "Барселоны" Педри

Член тренерского штаба "Галатасарая" Исмаэль Гарсия Гомес высоко оценил способности российского полузащитника Алексея Батракова, сравнив его игровые качества с футболистом "Барселоны" Педри.

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"Учитывая его характеристики — и я не хочу сейчас проводить прямые параллели, — он действительно очень напоминает мне Педри. Я вижу в нем атакующего полузащитника с великолепным игровым интеллектом, талантом и умением принимать правильные решения, а также с отличной рабочей этикой", — заявил специалист.