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Лукаку объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

33-летний нападающий Ромелу Лукаку официально завершил карьеру в национальной команде Бельгии после 16 лет выступлений, опубликовав эмоциональное прощальное обращение к болельщикам.
Фото: Global Look Press
Форвард сообщил о своём решении в социальных сетях, поблагодарив партнёров по команде, тренеров и поклонников за поддержку на протяжении всей международной карьеры.

"За эти 16 лет я отдал национальной сборной всё, что мог. Я испытал, пожалуй, весь спектр возможных эмоций. Мне довелось играть с потрясающими партнёрами по команде, которым я всегда буду благодарен", — написал Лукаку.

Нападающий также подчеркнул, что гордится участием в четырёх чемпионатах мира и трёх чемпионатах Европы. Одним из главных достижений бельгийцев за этот период стала бронза ЧМ-2018 в России, когда команда заняла третье место.

"Я принял решение завершить выступления в сборной — и на душе у меня спокойно. Это было потрясающе. Это было здорово. Я благодарен. Спасибо", — попрощался футболист.

Источник: социальные сети Ромелу Лукаку

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