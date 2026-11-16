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Семин: женский футбол более мужественный, чем мужской

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин заявил, что женский футбол превосходит мужской по самоотдаче и стойкости, а российским футболистам стоит поучиться у девушек поведению на поле.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
Специалист отметил прогресс женского футбола и отдельно похвалил работу Елены Фоминой, возглавляющей женскую команду "Локомотива". По его мнению, футболистки гораздо реже симулируют нарушения и стараются быстрее возвращаться в игру.

"Наших девчонок можно поставить в пример командам из Премьер-лиги"

"Они никогда не имитируют падение. У них чистого игрового времени, наверное, даже больше, потому что они быстрее встают, быстрее бросают аут, быстрее разыгрывают угловой", — отметил Сёмин.
Особое недовольство тренера вызывает поведение игроков РПЛ, которые, по его словам, слишком часто падают после незначительных контактов с соперниками.

"Они терпят удар, а у нас любое мелкое столкновение — и игрок начинает падать. С этим надо бороться. Они терпеливее, и вообще женский футбол более мужественный, чем мужской", — подчеркнул специалист.

Источник: ТАСС

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