Семин: женский футбол более мужественный, чем мужской

"Наших девчонок можно поставить в пример командам из Премьер-лиги"
"Они никогда не имитируют падение. У них чистого игрового времени, наверное, даже больше, потому что они быстрее встают, быстрее бросают аут, быстрее разыгрывают угловой", — отметил Сёмин.
Особое недовольство тренера вызывает поведение игроков РПЛ, которые, по его словам, слишком часто падают после незначительных контактов с соперниками.
"Они терпят удар, а у нас любое мелкое столкновение — и игрок начинает падать. С этим надо бороться. Они терпеливее, и вообще женский футбол более мужественный, чем мужской", — подчеркнул специалист.
Источник: ТАСС