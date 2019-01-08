Экс-игрок "Спартака" забил победный гол за "Нант" в игре с "Монпелье"

В матче 18-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" на выезде потерпел поражение от «Нанта» — 0:2.Гости на 19-й минуте остались вдесятером из-за удаления Гаэтана Лаборде. Численным большинство хозяева воспользовались на 62-й минуте, когда счет открыл бывший нападающий московского "Спартака" Маджид Уорис. Окончательный результат в последние 10 минут установил Николас Паллойс.Уорис, 62 (1:0); Паллойс, 81 (2:0).Удаление: Лаборде, 19.