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Сеск Фабрегас прокомментировал свой переход в "Монако"

Хавбек "Монако" Сеск Фабрегас поделился мнением о своем переходе из "Челси".

"Мне очень приятно присоединиться к "Монако", новому для меня проекту. Это команда, объединяющая качественных молодых игроков и молодого тренера. Я нахожусь здесь, чтобы помочь команде. С нетерпением жду начала игр. Нам предстоит отличный матч против "Марселя" в воскресенье. Я очень взволнован", - приводит слова Фабрегаса официальный сайт монегасков.

В текущем сезоне Фабрегас провел 16 матчей за "Челси", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.
Теги: Лига 1 Монако Фабрегас Челси
Вчера, 22:42
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#1  Антон1990  Москва (Вчера, 22:48)
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