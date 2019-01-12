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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Михайло Ристич перешел из "Краснодара" в "Монпелье"
"Краснодар" сообщил, что полузащитник Михайло Ристич стал игроком "Монпелье".
Ристич перешел в "Краснодар" летом 2017 года и с тех пор в составе "горожан" принял участие в 8 официальных матчах, не отметившись в них результативными действиями. 2018 год 23-летний футболист провел в аренде в пражской "Спарте".
Ристич перешел в "Краснодар" летом 2017 года и с тех пор в составе "горожан" принял участие в 8 официальных матчах, не отметившись в них результативными действиями. 2018 год 23-летний футболист провел в аренде в пражской "Спарте".
Михйло Ристич перешел во французский «Монпелье» @MontpellierHSC.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 12, 2019
В «Краснодаре» Ристич сыграл 8 официальных матчей, не отметившись в них
результативными действиями.
2018 год футболист провел в аренде в пражской «Спарте». Мы желаем Михайло успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/JwllcHbrn5
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