Михайло Ристич перешел из "Краснодара" в "Монпелье"

Михйло Ристич перешел во французский «Монпелье» @MontpellierHSC.



В «Краснодаре» Ристич сыграл 8 официальных матчей, не отметившись в них

результативными действиями.



2018 год футболист провел в аренде в пражской «Спарте». Мы желаем Михайло успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/JwllcHbrn5 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 12, 2019

"Краснодар" сообщил, что полузащитник Михайло Ристич стал игроком "Монпелье".Ристич перешел в "Краснодар" летом 2017 года и с тех пор в составе "горожан" принял участие в 8 официальных матчах, не отметившись в них результативными действиями. 2018 год 23-летний футболист провел в аренде в пражской "Спарте".