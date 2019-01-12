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Михайло Ристич перешел из "Краснодара" в "Монпелье"

"Краснодар" сообщил, что полузащитник Михайло Ристич стал игроком "Монпелье".

Ристич перешел в "Краснодар" летом 2017 года и с тех пор в составе "горожан" принял участие в 8 официальных матчах, не отметившись в них результативными действиями. 2018 год 23-летний футболист провел в аренде в пражской "Спарте".

Теги: Краснодар Монпелье Лига 1
Сегодня, 22:39
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