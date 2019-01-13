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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Венкер: у меня было желание защищать красно-белые цвета
Полузащитник "Антальяспора" Вильям Венкер перешёл в "Монако". Французский клуб арендует бывшего игрока "Динамо" до конца сезона.
Как сообщает французская пресса, игрок оказался в "Монако", несмотря на проваленный медосмотр.
- Первым, что я испытал, было чувство разочарования, когда узнал, что не готов сразу сыграть за "Монако". Но у меня действительно было желание защищать красно-белые цвета, поэтому я предложил клубу сделать всё, что было в моих силах, чтобы продолжить играть за "Монако".
Это большое счастье для меня — знать, что я присоединяюсь к составу с мастерами своего дела. Я постараюсь сделать всё, чтобы помочь клубу достичь своих целей во второй части сезона, - рассказал игрок.
Как сообщает французская пресса, игрок оказался в "Монако", несмотря на проваленный медосмотр.
- Первым, что я испытал, было чувство разочарования, когда узнал, что не готов сразу сыграть за "Монако". Но у меня действительно было желание защищать красно-белые цвета, поэтому я предложил клубу сделать всё, что было в моих силах, чтобы продолжить играть за "Монако".
Это большое счастье для меня — знать, что я присоединяюсь к составу с мастерами своего дела. Я постараюсь сделать всё, чтобы помочь клубу достичь своих целей во второй части сезона, - рассказал игрок.
?? ????????????? ?? Transfert de William Vainqueur finalis? ?? pic.twitter.com/qRscyPqNhU— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) January 12, 2019
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