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Венкер: у меня было желание защищать красно-белые цвета

Полузащитник "Антальяспора" Вильям Венкер перешёл в "Монако". Французский клуб арендует бывшего игрока "Динамо" до конца сезона.

Как сообщает французская пресса, игрок оказался в "Монако", несмотря на проваленный медосмотр.

- Первым, что я испытал, было чувство разочарования, когда узнал, что не готов сразу сыграть за "Монако". Но у меня действительно было желание защищать красно-белые цвета, поэтому я предложил клубу сделать всё, что было в моих силах, чтобы продолжить играть за "Монако".

Это большое счастье для меня — знать, что я присоединяюсь к составу с мастерами своего дела. Я постараюсь сделать всё, чтобы помочь клубу достичь своих целей во второй части сезона, - рассказал игрок.

Теги: Монако Венкер Динамо
Сегодня, 08:28
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#1  Честный  San-Francisco (Сегодня, 08:41)
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Болеет за:
«Ювентус»
Сколько можно эту новость мусолить?
Уже третий раз выкладываете одно и то же.
Регистрация: 1.06.2017 [жалоба]
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