Венкер: у меня было желание защищать красно-белые цвета

?? ????????????? ?? Transfert de William Vainqueur finalis? ?? pic.twitter.com/qRscyPqNhU — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) January 12, 2019

Полузащитник "Антальяспора" Вильям Венкер перешёл в "Монако". Французский клуб арендует бывшего игрока "Динамо" до конца сезона.Как сообщает французская пресса, игрок оказался в "Монако", несмотря на проваленный медосмотр.- Первым, что я испытал, было чувство разочарования, когда узнал, что не готов сразу сыграть за "Монако". Но у меня действительно было желание защищать красно-белые цвета, поэтому я предложил клубу сделать всё, что было в моих силах, чтобы продолжить играть за "Монако".Это большое счастье для меня — знать, что я присоединяюсь к составу с мастерами своего дела. Я постараюсь сделать всё, чтобы помочь клубу достичь своих целей во второй части сезона, - рассказал игрок.