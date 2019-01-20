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Тьерри Анри остался недоволен судейством после разгрома от "Страсбура"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри после матча 21-го тура чемпионата Франции против "Страсбура" (1:5) отметил, что недоволен судейством.

По словам специалиста, в пользу его команды должны были назначить пенальти в первом тайме.

"ВАР не сработал, когда фолили на Лопеше, почему? Ведь потом он сработал. Это странно. С тех пор, как я пришел в "Монако", я ничего не говорил про судейстов, но теперь чаша переполнена.

Мы смотрелись намного лучшем в меньшинстве в первом тайме, могли пробивать пенальти", - цитирует Анри официальный сайт "Монако".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Страсбург Анри Лига 1
Сегодня, 10:04
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