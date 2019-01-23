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"Сент-Этьен" не продаст норвежского хавбека в "Зенит"

Французский "Сент-Этьен" отказался продавать в "Зенит" полузащитника Оле Сельнеса.

По информации Le 10 Sport, в начале января петербургский клуб начала наблюдать за игрой норвежского футболиста. Однако сумма, которую готов был заплатить "Зенит" (€10 млн), оказалась недостаточной для французской команды.

Вместо трансфера "Сент-Этьен" предложил хавбеку новый улучшенный контракт. Текущее соглашение истекает летом 2020 года.

"Газета.ру"
Теги: Сент-Этьен Зенит Лига 1
Сегодня, 07:53
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