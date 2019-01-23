"Сент-Этьен" не продаст норвежского хавбека в "Зенит"

Французский "Сент-Этьен" отказался продавать в "Зенит" полузащитника Оле Сельнеса.По информации Le 10 Sport, в начале января петербургский клуб начала наблюдать за игрой норвежского футболиста. Однако сумма, которую готов был заплатить "Зенит" (€10 млн), оказалась недостаточной для французской команды.Вместо трансфера "Сент-Этьен" предложил хавбеку новый улучшенный контракт. Текущее соглашение истекает летом 2020 года.