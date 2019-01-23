"ПСЖ" оштрафован на 100 тысяч евро за деление игроков по принципу этнической принадлежности

Дисциплинарный комитет французской лиги оштрафовал "ПСЖ" на 100 тысяч евро.Это наказание парижский клуб понес за использование этнических описаний просматриваемых игроков рекрутинговым отделом.В период с 2013 по 2018 год скауты "ПСЖ", составляя карточки наблюдаемых игроков, указывали футболистов по их национальности или расе: французы, арабы, африканцы. Французским обществом это было воспринято как расизм.