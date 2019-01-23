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"ПСЖ" оштрафован на 100 тысяч евро за деление игроков по принципу этнической принадлежности

Дисциплинарный комитет французской лиги оштрафовал "ПСЖ" на 100 тысяч евро.

Это наказание парижский клуб понес за использование этнических описаний просматриваемых игроков рекрутинговым отделом.

В период с 2013 по 2018 год скауты "ПСЖ", составляя карточки наблюдаемых игроков, указывали футболистов по их национальности или расе: французы, арабы, африканцы. Французским обществом это было воспринято как расизм.

Ligue 1
Теги: ПСЖ Лига 1
Сегодня, 11:58
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#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 12:36)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Гипертолерантность против научного факта. Новое средневековье. Костры инквизиции еще не разожгли?
Ебанутые...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  Сэт  Одесса-Рязань (Сегодня, 12:16)
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Болеет за:
ЦСКА
Франция больна


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#2  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:14)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Господи... Это всего-лишь для упрощенного понимания и для экономии бумаги.
Гораздо проще, понятнее и короче написать "Араб/мусульманин", чем "тупое дикое агрессивное необразованное нецивилизованное животное".
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#1  Matador1989  Уфа (Сегодня, 12:07)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Французским обществом они имели ввиду - арабами и африканцами
Регистрация: 20.08.2011 [жалоба]
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