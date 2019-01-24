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"ПСЖ" купит Аллана более чем за 100 млн евро

Полузащитник "Наполи" Аллан близок к переходу в "Пари Сен-Жермен".

По информации журналиста Карло Альвино, стороны уже согласовали трансфер. Ожидается, что официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.

Отмечается, что "ПСЖ" заплатит за бразильца более €100 млн.

28-летний Аллан выступает за "Наполи" с 2015 года. В текущем сезоне чемпионата Италии он провел 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

"Газета.ру"
Теги: Аллан Наполи ПСЖ Лига 1 Серия А
Сегодня, 17:55
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#1  Старк   (Сегодня, 17:58)
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Болеет за:
ЦСКА
Они же питерского Паредеса хотели, не?)
Регистрация: 24.01.2019 [жалоба]
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