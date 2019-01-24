"ПСЖ" купит Аллана более чем за 100 млн евро

Полузащитник "Наполи" Аллан близок к переходу в "Пари Сен-Жермен".По информации журналиста Карло Альвино, стороны уже согласовали трансфер. Ожидается, что официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.Отмечается, что "ПСЖ" заплатит за бразильца более €100 млн.28-летний Аллан выступает за "Наполи" с 2015 года. В текущем сезоне чемпионата Италии он провел 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.