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Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
ПСЖ (Франция)
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|21
|37
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбург
|21
|32
|6
|Монпелье
|20
|32
|...
|20
|Генгам
|21
|14
|Предстоящие
|ПСЖ
|23:0027.01.19
|Ренн
|Лион
|03.02.19
|ПСЖ
|Сыгранные
|ПСЖ
|9 - 019.01.19
|Генгам
|Амьен
|0 - 312.01.19
|ПСЖ
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Отец Неймара - об обвинениях в симуляциях сына: я устал от этих экспертов-засранцев
Отец форварда "ПСЖ" Неймара ответил на обвинения своего сына в симуляциях.
"ЧМ-2014. Бессмысленная жестокость. Мы молились и поняли, что сыну даже повезло, что он не стал инвалидом (после удара коленом в спину от колумбийца Суньиги). Слава Богу, этого не произошло.
ЧМ-2018. Сыну наступили на голеностоп, когда игра была остановлена. Сказали, что ничего не было, а он изобразил. У судьи была система VAR, весь мир все видел, но виноватым сделали Неймара.
Кубок Франции-2019. Четыре подряд фола, пока они не спровоцировали сына, не вывели его из строя.
Если Неймар защищает себя от фолов, это воспринимается как симуляция или притворство. Боже мой.
Я сопровождал сына на всех его играх в течение многих лет, не пропуская ни одной. Когда он был ребенком, видя, что он легче и резче своих противников, я всегда давал ему один совет. Я говорил: "Никогда не борись с ними. Ты проиграешь – это закон физики. Если хочешь выйти победителем из эпизода, действуй на опережение. Если не можешь избежать контакта, пусть это случится в воздухе. Веточка в воздухе не сломается, а на земле – обязательно".
В правилах нет рекомендаций по защите игроков от таких ударов, как мой сын получил в 2014 году, но судьи должны делать это. Последовательные фолы, анти-футбол – судьи должны бороться с этим. Это не плач отца, это просто усталость от сложившейся в футболе системы, от СМИ, некоторых экспертов-засранцев, которые продолжают проводить опросы на тему того, заслуживает ли Неймар, чтобы его били на поле.
Сын и сейчас поднимется и пойдет дальше, став еще сильнее", – написал Неймар да Силва в инстаграме.
У Неймара в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Страсбура» (2:0) случился рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги.
"ЧМ-2014. Бессмысленная жестокость. Мы молились и поняли, что сыну даже повезло, что он не стал инвалидом (после удара коленом в спину от колумбийца Суньиги). Слава Богу, этого не произошло.
ЧМ-2018. Сыну наступили на голеностоп, когда игра была остановлена. Сказали, что ничего не было, а он изобразил. У судьи была система VAR, весь мир все видел, но виноватым сделали Неймара.
Кубок Франции-2019. Четыре подряд фола, пока они не спровоцировали сына, не вывели его из строя.
Если Неймар защищает себя от фолов, это воспринимается как симуляция или притворство. Боже мой.
Я сопровождал сына на всех его играх в течение многих лет, не пропуская ни одной. Когда он был ребенком, видя, что он легче и резче своих противников, я всегда давал ему один совет. Я говорил: "Никогда не борись с ними. Ты проиграешь – это закон физики. Если хочешь выйти победителем из эпизода, действуй на опережение. Если не можешь избежать контакта, пусть это случится в воздухе. Веточка в воздухе не сломается, а на земле – обязательно".
В правилах нет рекомендаций по защите игроков от таких ударов, как мой сын получил в 2014 году, но судьи должны делать это. Последовательные фолы, анти-футбол – судьи должны бороться с этим. Это не плач отца, это просто усталость от сложившейся в футболе системы, от СМИ, некоторых экспертов-засранцев, которые продолжают проводить опросы на тему того, заслуживает ли Неймар, чтобы его били на поле.
Сын и сейчас поднимется и пойдет дальше, став еще сильнее", – написал Неймар да Силва в инстаграме.
У Неймара в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Страсбура» (2:0) случился рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги.
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