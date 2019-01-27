ПСЖ (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
2 Лилль 22 43
3 Лион 21 37
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 21 32
6 Монпелье 20 32
...
20 Генгам 21 14
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Лион03.02.19ПСЖ
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ПСЖ9 - 019.01.19Генгам
Амьен0 - 312.01.19ПСЖ

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Отец Неймара - об обвинениях в симуляциях сына: я устал от этих экспертов-засранцев

Отец форварда "ПСЖ" Неймара ответил на обвинения своего сына в симуляциях.

"ЧМ-2014. Бессмысленная жестокость. Мы молились и поняли, что сыну даже повезло, что он не стал инвалидом (после удара коленом в спину от колумбийца Суньиги). Слава Богу, этого не произошло.

ЧМ-2018. Сыну наступили на голеностоп, когда игра была остановлена. Сказали, что ничего не было, а он изобразил. У судьи была система VAR, весь мир все видел, но виноватым сделали Неймара.

Кубок Франции-2019. Четыре подряд фола, пока они не спровоцировали сына, не вывели его из строя.

Если Неймар защищает себя от фолов, это воспринимается как симуляция или притворство. Боже мой.

Я сопровождал сына на всех его играх в течение многих лет, не пропуская ни одной. Когда он был ребенком, видя, что он легче и резче своих противников, я всегда давал ему один совет. Я говорил: "Никогда не борись с ними. Ты проиграешь – это закон физики. Если хочешь выйти победителем из эпизода, действуй на опережение. Если не можешь избежать контакта, пусть это случится в воздухе. Веточка в воздухе не сломается, а на земле – обязательно".

В правилах нет рекомендаций по защите игроков от таких ударов, как мой сын получил в 2014 году, но судьи должны делать это. Последовательные фолы, анти-футбол – судьи должны бороться с этим. Это не плач отца, это просто усталость от сложившейся в футболе системы, от СМИ, некоторых экспертов-засранцев, которые продолжают проводить опросы на тему того, заслуживает ли Неймар, чтобы его били на поле.

Сын и сейчас поднимется и пойдет дальше, став еще сильнее", – написал Неймар да Силва в инстаграме.

У Неймара в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Страсбура» (2:0) случился рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги.
Теги: Лига 1 Неймар псж
Сегодня, 12:51
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#4  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 15:06)
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online
Болеет за:
КАМАЗ
ЧМ-2014. Бессмысленная жестокость. Мы молились и поняли, что сыну даже повезло, что он не стал инвалидом (после удара коленом в спину от колумбийца Суньиги).


Насколько я помню, в том матче Бразилия просто давила и топтала Колумбию. Футбола там не было, одно позорище со стороны бразильцев. А за ту говноигру они все получили в полуфинале от немцев.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
#3  Schweinsteiger   (Сегодня, 13:25)
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Болеет за:
«Спартак»
Пусть лучше он перечислит все те эпизоды, где после своих рыбок зарабатывал пенальти или же/как невиновному игроку, который лишь делал свою работу


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 13:17)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sparwik53
Французы этим и отличаются в Европе, подленькие фолы, и грубость.

так там европейцев то и нет
а так - это называется карма.если б он не включал бускется или рамоса, то может быть и верили бы ему.но защитник команды, который недавно дал вью на счет его падений ему ответил по делу
пожинай плоды актерской игры (или игры балерины)
вот те же Кака, Роналдо, Шевченко...или такие как Давидс и так далее, игроки с крутой техникой, да тот же Клозе - вот никогда не замечал их в симуляции, хотя они ничем не хуже, а может даже лучше этой актрисы
и НИКОГДА НИКАКИХ жалоб не было от них


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 13:10)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Французы этим и отличаются в Европе, подленькие фолы, и грубость.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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