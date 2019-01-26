Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
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Ростов-на-Дону Ахмат
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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|20
|47
|3
|Интер
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|...
|20
|Кьево
|20
|8(-3)
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|...
|15
|Анже
|21
|23
|16
|Кан
|21
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|20
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14
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Полузащитник "Наполи" Мораис перейдет в команду Головина
Полузащитник "Наполи" Винисиус Мораис, который в первой половине этого сезона играл за португальский "Риу Аве", перейдет в "Монако".
По данным издания L'Equipe, переход 23-летнего бразильского футболиста во французский клуб состоится в ближайшие часы.
Винисиус перешел в "Наполи" летом 2018 года. После этого его сразу отдали в аренду в "Риу Аве".
Он провел за команду 14 матчей (13 – в основном составе) в чемпионате Португалии, в которых забил восемь мячей. В данный момент Мораис входит в число шести лучших бомбардиров турнира
После 21 тура "Монако" с 15 очками занимает 19-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.
"Газета.ру"
По данным издания L'Equipe, переход 23-летнего бразильского футболиста во французский клуб состоится в ближайшие часы.
Винисиус перешел в "Наполи" летом 2018 года. После этого его сразу отдали в аренду в "Риу Аве".
Он провел за команду 14 матчей (13 – в основном составе) в чемпионате Португалии, в которых забил восемь мячей. В данный момент Мораис входит в число шести лучших бомбардиров турнира
После 21 тура "Монако" с 15 очками занимает 19-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.
"Газета.ру"
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