Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 20 56
2 Наполи 20 47
3 Интер 20 40
4 Милан 20 34
5 Рома 20 33
6 Лацио 20 32
...
20 Кьево 20 8(-3)
полная таблица

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
...
15 Анже 21 23
16 Кан 21 18
17 Амьен 21 18
18 Дижон 20 17
19 Монако 21 15
20 Генгам 21 14
полная таблица

Новости партнеров

Полузащитник "Наполи" Мораис перейдет в команду Головина

Полузащитник "Наполи" Винисиус Мораис, который в первой половине этого сезона играл за португальский "Риу Аве", перейдет в "Монако".

По данным издания L'Equipe, переход 23-летнего бразильского футболиста во французский клуб состоится в ближайшие часы.

Винисиус перешел в "Наполи" летом 2018 года. После этого его сразу отдали в аренду в "Риу Аве".

Он провел за команду 14 матчей (13 – в основном составе) в чемпионате Португалии, в которых забил восемь мячей. В данный момент Мораис входит в число шести лучших бомбардиров турнира

После 21 тура "Монако" с 15 очками занимает 19-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.

"Газета.ру"
Теги: Наполи Монако Серия А Лига 1
Сегодня, 18:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.