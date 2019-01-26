Полузащитник "Наполи" Мораис перейдет в команду Головина

Полузащитник "Наполи" Винисиус Мораис, который в первой половине этого сезона играл за португальский "Риу Аве", перейдет в "Монако".По данным издания L'Equipe, переход 23-летнего бразильского футболиста во французский клуб состоится в ближайшие часы.Винисиус перешел в "Наполи" летом 2018 года. После этого его сразу отдали в аренду в "Риу Аве".Он провел за команду 14 матчей (13 – в основном составе) в чемпионате Португалии, в которых забил восемь мячей. В данный момент Мораис входит в число шести лучших бомбардиров турнираПосле 21 тура "Монако" с 15 очками занимает 19-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.