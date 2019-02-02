Монако (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
...
15 Анже 21 23
16 Дижон 21 20
17 Кан 21 18
18 Амьен 21 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
полная таблица
Предстоящие
Монако02.02.19Тулуза
Монпелье09.02.19Монако
Сыгранные
Дижон2 - 026.01.19Монако
Монако1 - 519.01.19Страсбург

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Патрик Виейра: грустно за Анри

Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра прокомментировал увольнение Тьерри Анри из "Монако".

"Я очень разочарован, мне грустно. Со стороны ситуация выглядит не очень хорошо. Надеюсь, что он быстро отреагирует и снова будет тренировать. Любой опыт полезен. И не важно, хороший или плохой", - цитирует Виейра AFP.
Теги: Виейра Анри Монако Лига 1
Сегодня, 13:20
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