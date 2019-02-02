Патрик Виейра: грустно за Анри

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Монако (Франция)
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|...
|15
|Анже
|21
|23
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|Кан
|21
|18
|18
|Амьен
|21
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14
|Предстоящие
|Монако
|02.02.19
|Тулуза
|Монпелье
|09.02.19
|Монако
|Сыгранные
|Дижон
|2 - 026.01.19
|Монако
|Монако
|1 - 519.01.19
|Страсбург
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:52
"Монако" потерпел очередное поражение (15)
"Монако" потерпел очередное поражение (15)
Вчера, 23:44
Защитник "Монако" Налдо удален во втором матче подряд (1)
Защитник "Монако" Налдо удален во втором матче подряд (1)
Вчера, 23:41
"Леганес" сыграл вничью с "Эйбаром"
"Леганес" сыграл вничью с "Эйбаром"
Вчера, 23:30
"Сампдория" дома разгромила "Удинезе"
"Сампдория" дома разгромила "Удинезе"
Вчера, 23:09
"Айнтрахт" сыграл вничью с "Вердером"
"Айнтрахт" сыграл вничью с "Вердером"
Вчера, 22:45
"Лестер" может купить у "Монако" Юри Тилеманса
"Лестер" может купить у "Монако" Юри Тилеманса
Вчера, 21:46
Бывший футболист "Зенита" перейдет в узбекский "Новбахор" (2)
Бывший футболист "Зенита" перейдет в узбекский "Новбахор" (2)
Вчера, 20:29
"Атлетико" одержал победу в матче с "Хетафе"
"Атлетико" одержал победу в матче с "Хетафе"
Вчера, 20:29
Зарплата Паредеса в "ПСЖ" составит 5 млн евро в год (23)
Зарплата Паредеса в "ПСЖ" составит 5 млн евро в год (23)
Вчера, 20:00
Дортмундская "Боруссия" оторвалась от "Баварии" на 9 очков (5)
Дортмундская "Боруссия" оторвалась от "Баварии" на 9 очков (5)
Вчера, 19:52
"Сассуоло" разгромил "Кальяри"
"Сассуоло" разгромил "Кальяри"
Вчера, 19:45
Айртон: в Бразилии уже знают о нашем сходстве с Зобниным (1)
Айртон: в Бразилии уже знают о нашем сходстве с Зобниным (1)
Вчера, 19:08
Глава Аргентины обратился с просьбой не прекращать поиски Салы (2)
Глава Аргентины обратился с просьбой не прекращать поиски Салы (2)
Вчера, 19:08
Брайан Идову - о целях в жизни: первое, что должен сделать мужик - стать топом в Counter-Strike (4)
Брайан Идову - о целях в жизни: первое, что должен сделать мужик - стать топом в Counter-Strike (4)
Патрик Виейра: грустно за Анри
Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра прокомментировал увольнение Тьерри Анри из "Монако".
"Я очень разочарован, мне грустно. Со стороны ситуация выглядит не очень хорошо. Надеюсь, что он быстро отреагирует и снова будет тренировать. Любой опыт полезен. И не важно, хороший или плохой", - цитирует Виейра AFP.
"Я очень разочарован, мне грустно. Со стороны ситуация выглядит не очень хорошо. Надеюсь, что он быстро отреагирует и снова будет тренировать. Любой опыт полезен. И не важно, хороший или плохой", - цитирует Виейра AFP.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.