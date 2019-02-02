Патрик Виейра: грустно за Анри

Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра прокомментировал увольнение Тьерри Анри из "Монако"."Я очень разочарован, мне грустно. Со стороны ситуация выглядит не очень хорошо. Надеюсь, что он быстро отреагирует и снова будет тренировать. Любой опыт полезен. И не важно, хороший или плохой", - цитирует Виейра AFP.