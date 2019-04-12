Франция Лига 1 2018/19 
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Ренн
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Бордо
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Монако
Амьен
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 30 81
2 Лилль 31 61
3 Лион 31 56
4 Сент-Этьен 31 50
5 Марсель 31 48
6 Реймс 31 47
7 Ницца 31 47
8 Монпелье 31 45
9 Страсбург 31 43
10 Ним 31 43
11 Ренн 31 42
12 Анже 31 38
13 Бордо 31 38
14 Тулуза 31 35
15 Нант 30 31
16 Монако 31 31
17 Амьен 31 31
18 Дижон 31 24
19 Кан 31 23
20 Генгам 31 23
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Отец Неймара: болельщики могут спать спокойно – мой сын сейчас не собирается покидать "ПСЖ"

Неймар да Силва, отец и агент нападающего "ПСЖ" Неймара, прокомментировал будущее своего сына.

"У него долгосрочный контракт с "ПСЖ". Сейчас идет только его второй год, и он еще даже не закончился. Еще не прошла даже половина срока контракта.

Нужно оставаться спокойными. Слухи об уходе всегда будут появляться, так не бывает, чтобы о таком игроке, как Неймар, не мечтали люди из других клубов.

Неймар выразил свое желание быть в "ПСЖ" два года назад, когда подписал контракт. Болельщики могут спать спокойно: сейчас Неймар не хочет уходить из "ПСЖ".

Он хочет продолжать выступать за "ПСЖ", обрести почву под ногами, чтобы помочь клубу брать трофеи и побеждать", – сказал Неймар-старший.

RMC Sport
Теги: Лига 1 ПСЖ Неймар
Сегодня, 15:22
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#2  Nickb777  Москва (Сегодня, 16:17)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Барселона»
Перехвалили и переоценили этого бездаря " травматика ": две игры сыграет и три месяца валяется в лазарете... Какую пользу он принес команде ( от таких игроков - одна трата денег ).
Регистрация: 18.04.2018 [жалоба]
#1  ujhsysx  Москва (Сегодня, 16:13)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Продолжать выступать в ПСЖ, получать безбожно по ногам, чтобы в очередной раз, выиграть чемпионат Франции.
Регистрация: 6.02.2019 [жалоба]
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