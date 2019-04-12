Отец Неймара: болельщики могут спать спокойно – мой сын сейчас не собирается покидать "ПСЖ"

Неймар да Силва, отец и агент нападающего "ПСЖ" Неймара, прокомментировал будущее своего сына."У него долгосрочный контракт с "ПСЖ". Сейчас идет только его второй год, и он еще даже не закончился. Еще не прошла даже половина срока контракта.Нужно оставаться спокойными. Слухи об уходе всегда будут появляться, так не бывает, чтобы о таком игроке, как Неймар, не мечтали люди из других клубов.Неймар выразил свое желание быть в "ПСЖ" два года назад, когда подписал контракт. Болельщики могут спать спокойно: сейчас Неймар не хочет уходить из "ПСЖ".Он хочет продолжать выступать за "ПСЖ", обрести почву под ногами, чтобы помочь клубу брать трофеи и побеждать", – сказал Неймар-старший.