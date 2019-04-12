Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|30
|81
|2
|Лилль
|31
|61
|3
|Лион
|31
|56
|4
|Сент-Этьен
|31
|50
|5
|Марсель
|31
|48
|6
|Реймс
|31
|47
|7
|Ницца
|31
|47
|8
|Монпелье
|31
|45
|9
|Страсбург
|31
|43
|10
|Ним
|31
|43
|11
|Ренн
|31
|42
|12
|Анже
|31
|38
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|31
|35
|15
|Нант
|30
|31
|16
|Монако
|31
|31
|17
|Амьен
|31
|31
|18
|Дижон
|31
|24
|19
|Кан
|31
|23
|20
|Генгам
|31
|23
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:48
Андрей Червиченко: Кокорин и Мамаев - это просто идиоты, а у Гулиева мог быть нервный срыв (15)
Андрей Червиченко: Кокорин и Мамаев - это просто идиоты, а у Гулиева мог быть нервный срыв (15)
15:35
"У*** вы, а не футболисты" - официант раскрыл слово, которым Пак оскорбил Кокорина и Мамаева (15)
"У*** вы, а не футболисты" - официант раскрыл слово, которым Пак оскорбил Кокорина и Мамаева (15)
15:22
Отец Неймара: болельщики могут спать спокойно – мой сын сейчас не собирается покидать "ПСЖ" (2)
Отец Неймара: болельщики могут спать спокойно – мой сын сейчас не собирается покидать "ПСЖ" (2)
14:46
"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э" (26)
"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э" (26)
14:31
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем (2)
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем (2)
14:10
Хавбек "Балтики", которым интересовались "Зенит" и "Локомотив", признан лучшим игроком марта в ФНЛ (1)
Хавбек "Балтики", которым интересовались "Зенит" и "Локомотив", признан лучшим игроком марта в ФНЛ (1)
12:42
"Арсенал" анонсировал продление контракта с Михаилом Левашовым с помощью сериала "Игра престолов"
"Арсенал" анонсировал продление контракта с Михаилом Левашовым с помощью сериала "Игра престолов"
03:01
Сергей Силкин: не исключаю, что "Динамо" придется играть в стыковых матчах, но второго провала допускать нельзя (1)
Сергей Силкин: не исключаю, что "Динамо" придется играть в стыковых матчах, но второго провала допускать нельзя (1)
Вчера, 23:58
"Арсенал" уверенно победил "Наполи"
"Арсенал" уверенно победил "Наполи"
Вчера, 23:43
Rambler не будет привлекать комментаторов "Матч ТВ" (1)
Rambler не будет привлекать комментаторов "Матч ТВ" (1)
Вчера, 23:27
Неймар вернулся в общую группу
Неймар вернулся в общую группу
Вчера, 22:49
"Арсенал" ведёт после первого тайма с "Наполи" 2:0
"Арсенал" ведёт после первого тайма с "Наполи" 2:0
Вчера, 22:33
Очевидец драки Гулиева: асфальт был залит кровью (28)
Очевидец драки Гулиева: асфальт был залит кровью (28)
Вчера, 22:24
Гулиев избивает пешехода (видео) (86)
Гулиев избивает пешехода (видео) (86)
Вчера, 22:15
В отношении Гулиева возбуждено административное дело (27)
В отношении Гулиева возбуждено административное дело (27)
Вчера, 22:07
Кейн получил травму боковой связки голеностопа
Кейн получил травму боковой связки голеностопа
Отец Неймара: болельщики могут спать спокойно – мой сын сейчас не собирается покидать "ПСЖ"
Неймар да Силва, отец и агент нападающего "ПСЖ" Неймара, прокомментировал будущее своего сына.
"У него долгосрочный контракт с "ПСЖ". Сейчас идет только его второй год, и он еще даже не закончился. Еще не прошла даже половина срока контракта.
Нужно оставаться спокойными. Слухи об уходе всегда будут появляться, так не бывает, чтобы о таком игроке, как Неймар, не мечтали люди из других клубов.
Неймар выразил свое желание быть в "ПСЖ" два года назад, когда подписал контракт. Болельщики могут спать спокойно: сейчас Неймар не хочет уходить из "ПСЖ".
Он хочет продолжать выступать за "ПСЖ", обрести почву под ногами, чтобы помочь клубу брать трофеи и побеждать", – сказал Неймар-старший.
RMC Sport
"У него долгосрочный контракт с "ПСЖ". Сейчас идет только его второй год, и он еще даже не закончился. Еще не прошла даже половина срока контракта.
Нужно оставаться спокойными. Слухи об уходе всегда будут появляться, так не бывает, чтобы о таком игроке, как Неймар, не мечтали люди из других клубов.
Неймар выразил свое желание быть в "ПСЖ" два года назад, когда подписал контракт. Болельщики могут спать спокойно: сейчас Неймар не хочет уходить из "ПСЖ".
Он хочет продолжать выступать за "ПСЖ", обрести почву под ногами, чтобы помочь клубу брать трофеи и побеждать", – сказал Неймар-старший.
RMC Sport
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.