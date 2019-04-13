Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Реймс
Ницца
Монпелье
Страсбург
Ним
Ренн
Анже
Бордо
Тулуза
Нант
Амьен
Монако
Дижон
Кан
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 30 81
2 Лилль 31 61
3 Лион 32 56
4 Сент-Этьен 31 50
5 Марсель 31 48
6 Реймс 31 47
7 Ницца 31 47
8 Монпелье 31 45
9 Страсбург 31 43
10 Ним 31 43
11 Ренн 31 42
12 Анже 31 38
13 Бордо 31 38
14 Тулуза 31 35
15 Нант 31 34
16 Амьен 32 32
17 Монако 31 31
18 Дижон 32 25
19 Кан 31 23
20 Генгам 31 23
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"Дижон" – "Амьен": матч был прерван из-за проявлений расизма (фото)

Вчерашний матч 32-го тура чемпионата Франции между "Дижоном" и "Амьеном" был прерван на несколько минут из-за расистских оскорблений в адрес защитника гостей.

Эпизод произошел на 78-й минуте встречи. Капитан "Амьена" Принс-Дезир Гуано пожаловался на оскорбления со стороны болельщиков "Дижона", после чего часть футболистов покинуло поле, сообщает France Football. Игра была возобновлена через 5 минут после беседы игроков с местными фанатами.

Теги: Лига 1 Амьен Дижон
Сегодня, 09:01
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 10:36)
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Болеет за:
«Локомотив»
Европа рассадник расизма, так было и так будет.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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