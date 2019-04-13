"Дижон" – "Амьен": матч был прерван из-за проявлений расизма (фото)

Ligue 1 clash between Dijon and Amiens halted this evening after alleged monkey chants towards Prince Gouano from the stands.



This really needs to come to an end...pic.twitter.com/af2Tr5gcDi — Lorenz K?hler (@Lorenz07Kohler) April 12, 2019

Вчерашний матч 32-го тура чемпионата Франции между "Дижоном" и "Амьеном" был прерван на несколько минут из-за расистских оскорблений в адрес защитника гостей.Эпизод произошел на 78-й минуте встречи. Капитан "Амьена" Принс-Дезир Гуано пожаловался на оскорбления со стороны болельщиков "Дижона", после чего часть футболистов покинуло поле, сообщает France Football. Игра была возобновлена через 5 минут после беседы игроков с местными фанатами.