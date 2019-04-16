Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|31
|81
|2
|Лилль
|32
|64
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|32
|53
|5
|Марсель
|32
|51
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбург
|32
|44
|10
|Ним
|32
|43
|11
|Ренн
|32
|43
|12
|Анже
|32
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Тулуза
|32
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|Кан
|32
|23
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Футбольный мир отреагировал на уничтожение Нотр-Дам де Пари, владелец «Ренна» выделит 100 млн евро
Главной мировой новостью вчерашнего вечера стал ужасный пожар в главной достопримечательности Франции – Соборе парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). В результате пожара обрушилась верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. На трагедию отреагировали все, включая футболистов и руководителей клубов. Rusfootball.info – о реакции футбольного мира.
Накануне вечером перед зданием собралась многотысячная толпа. Люди молились и надеялись на то, что собор удастся сохранить. К сожалению, один из символов Парижа пал. Премьер-министр Франции Эммануэль Макрон уже пообещал восстановить собор всем миром. И в стороне от этого не останется и мир футбольный.
Первыми отреагировали ведущие французские клубы. В «твиттере» «ПСЖ» появилась запись с благодарностями в адрес пожарников. «Страшные изображения собора, одного из самых красивых памятников нашего города! Желаем мужества тем, кто работает над тушением пожара», - написала пресс-служба парижан.
Запись примерно через час появилась и в «твиттере» «Монако». Хоть монегаски формально и не входят во Францию, но выступают в Лиге 1. «Все наши мысли связаны с собором Парижской Богоматери. Это — священный и исторический памятник. Также думаем и переживаем о пожарных, которые задействованы в этой печальной истории», - говорится в заявлении.
Вскоре болью с подписчиками поделился и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. 20-летний нападающий выложил фотографию пылающего здания, подписав её плачущим эмодзи и флагом Франции.
Отреагировал на случившееся и партнёр Мбаппе по команде, бразилец Неймар. Форвард парижан выложил коллаж с героем романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» Квазимодо. Неймар подписал запись словами «молитесь за Францию».
Аналогичные записи в своих «твиттерах» оставили форвард «Арсенала» Александер Ляказетт, экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба и бывший игрок «Суонси» Батефимби Гомис.
Прореагировали на трагедию и в «Милане». Эмоциональный твит итальянского клуба о пожаре в Париже получился очень искренним: «Норт-Дам в огне. Эта печальная картинка лишает нас слов. Нотр-Дам, ты всегда будешь Нотр-Дамом!».
Владелец французского клуба «Ренн» Франсуа-Анри Пино сообщил, что пожертвует крупную сумму на реконструкцию собора. «Все мы хотим как можно скорее возродить эту жемчужину нашего наследия. Мы с отцом решили пожертвовать на реконструкцию 100 млн евро», — сказал Пино в интервью Le Figaro.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Накануне вечером перед зданием собралась многотысячная толпа. Люди молились и надеялись на то, что собор удастся сохранить. К сожалению, один из символов Парижа пал. Премьер-министр Франции Эммануэль Макрон уже пообещал восстановить собор всем миром. И в стороне от этого не останется и мир футбольный.
The moment #NotreDame’s spire fell pic.twitter.com/XUcr6Iob0b— Patrick Galey (@patrickgaley) April 15, 2019
Трагический момент падения шпиля
Первыми отреагировали ведущие французские клубы. В «твиттере» «ПСЖ» появилась запись с благодарностями в адрес пожарников. «Страшные изображения собора, одного из самых красивых памятников нашего города! Желаем мужества тем, кто работает над тушением пожара», - написала пресс-служба парижан.
Images terribles de la Cath?drale Notre-Dame de Paris, l’un des plus beaux monuments de notre ville, en proie aux flammes. Courage ? toutes les personnes mobilis?es pour ?teindre cet incendie.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 15, 2019
Запись примерно через час появилась и в «твиттере» «Монако». Хоть монегаски формально и не входят во Францию, но выступают в Лиге 1. «Все наши мысли связаны с собором Парижской Богоматери. Это — священный и исторический памятник. Также думаем и переживаем о пожарных, которые задействованы в этой печальной истории», - говорится в заявлении.
Toutes les pens?es de l'As Monaco vont ce soir ? #NotreDame, monument sacr? et historique, et aux @PompiersParis mobilis?s en ce triste moment ?— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) April 15, 2019
Вскоре болью с подписчиками поделился и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. 20-летний нападающий выложил фотографию пылающего здания, подписав её плачущим эмодзи и флагом Франции.
???... pic.twitter.com/Y5y8c83qMz— Kylian Mbapp? (@KMbappe) April 15, 2019
Отреагировал на случившееся и партнёр Мбаппе по команде, бразилец Неймар. Форвард парижан выложил коллаж с героем романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» Квазимодо. Неймар подписал запись словами «молитесь за Францию».
???? pray for France ?? pic.twitter.com/TybXWPfBDy— Neymar Jr (@neymarjr) April 15, 2019
Аналогичные записи в своих «твиттерах» оставили форвард «Арсенала» Александер Ляказетт, экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба и бывший игрок «Суонси» Батефимби Гомис.
Прореагировали на трагедию и в «Милане». Эмоциональный твит итальянского клуба о пожаре в Париже получился очень искренним: «Норт-Дам в огне. Эта печальная картинка лишает нас слов. Нотр-Дам, ты всегда будешь Нотр-Дамом!».
#NotreDame in flames is such a saddening sight that leaves us lost for words. You are and will always be Notre-Dame.— AC Milan (@acmilan) April 16, 2019
Владелец французского клуба «Ренн» Франсуа-Анри Пино сообщил, что пожертвует крупную сумму на реконструкцию собора. «Все мы хотим как можно скорее возродить эту жемчужину нашего наследия. Мы с отцом решили пожертвовать на реконструкцию 100 млн евро», — сказал Пино в интервью Le Figaro.
Франсуа-Анри Пино с Сальмой Хайек
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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