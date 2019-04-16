Футбольный мир отреагировал на уничтожение Нотр-Дам де Пари, владелец «Ренна» выделит 100 млн евро

Трагический момент падения шпиля

Images terribles de la Cath?drale Notre-Dame de Paris, l’un des plus beaux monuments de notre ville, en proie aux flammes. Courage ? toutes les personnes mobilis?es pour ?teindre cet incendie. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 15, 2019

Toutes les pens?es de l'As Monaco vont ce soir ? #NotreDame, monument sacr? et historique, et aux @PompiersParis mobilis?s en ce triste moment ? — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) April 15, 2019

???? pray for France ?? pic.twitter.com/TybXWPfBDy — Neymar Jr (@neymarjr) April 15, 2019

#NotreDame in flames is such a saddening sight that leaves us lost for words. You are and will always be Notre-Dame. — AC Milan (@acmilan) April 16, 2019

Франсуа-Анри Пино с Сальмой Хайек

Главной мировой новостью вчерашнего вечера стал ужасный пожар в главной достопримечательности Франции – Соборе парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). В результате пожара обрушилась верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. На трагедию отреагировали все, включая футболистов и руководителей клубов.– о реакции футбольного мира.Накануне вечером перед зданием собралась многотысячная толпа. Люди молились и надеялись на то, что собор удастся сохранить. К сожалению, один из символов Парижа пал. Премьер-министр Франции Эммануэль Макрон уже пообещал восстановить собор всем миром. И в стороне от этого не останется и мир футбольный.Первыми отреагировали ведущие французские клубы. В «твиттере» «ПСЖ» появилась запись с благодарностями в адрес пожарников. «Страшные изображения собора, одного из самых красивых памятников нашего города! Желаем мужества тем, кто работает над тушением пожара», - написала пресс-служба парижан.Запись примерно через час появилась и в «твиттере» «Монако». Хоть монегаски формально и не входят во Францию, но выступают в Лиге 1. «Все наши мысли связаны с собором Парижской Богоматери. Это — священный и исторический памятник. Также думаем и переживаем о пожарных, которые задействованы в этой печальной истории», - говорится в заявлении.Вскоре болью с подписчиками поделился и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. 20-летний нападающий выложил фотографию пылающего здания, подписав её плачущим эмодзи и флагом Франции.Отреагировал на случившееся и партнёр Мбаппе по команде, бразилец Неймар. Форвард парижан выложил коллаж с героем романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» Квазимодо. Неймар подписал запись словами «молитесь за Францию».Аналогичные записи в своих «твиттерах» оставили форвард «Арсенала» Александер Ляказетт, экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба и бывший игрок «Суонси» Батефимби Гомис.Прореагировали на трагедию и в «Милане». Эмоциональный твит итальянского клуба о пожаре в Париже получился очень искренним: «Норт-Дам в огне. Эта печальная картинка лишает нас слов. Нотр-Дам, ты всегда будешь Нотр-Дамом!».Владелец французского клуба «Ренн» Франсуа-Анри Пино сообщил, что пожертвует крупную сумму на реконструкцию собора. «Все мы хотим как можно скорее возродить эту жемчужину нашего наследия. Мы с отцом решили пожертвовать на реконструкцию 100 млн евро», — сказал Пино в интервью Le Figaro.