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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Реймс
Ницца
Страсбург
Ним
Ренн
Анже
Бордо
Тулуза
Нант
Монако
Амьен
Дижон
Генгам
Кан
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 32 64
3 Лион 32 56
4 Сент-Этьен 32 53
5 Марсель 32 51
6 Монпелье 32 48
7 Реймс 32 48
8 Ницца 32 48
9 Страсбург 32 44
10 Ним 32 43
11 Ренн 32 43
12 Анже 32 41
13 Бордо 32 38
14 Тулуза 32 35
15 Нант 31 34
16 Монако 32 32
17 Амьен 32 32
18 Дижон 32 25
19 Генгам 32 24
20 Кан 32 23
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Футбольный мир отреагировал на уничтожение Нотр-Дам де Пари, владелец «Ренна» выделит 100 млн евро

Главной мировой новостью вчерашнего вечера стал ужасный пожар в главной достопримечательности Франции – Соборе парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). В результате пожара обрушилась верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. На трагедию отреагировали все, включая футболистов и руководителей клубов. Rusfootball.info – о реакции футбольного мира.



Накануне вечером перед зданием собралась многотысячная толпа. Люди молились и надеялись на то, что собор удастся сохранить. К сожалению, один из символов Парижа пал. Премьер-министр Франции Эммануэль Макрон уже пообещал восстановить собор всем миром. И в стороне от этого не останется и мир футбольный.


Трагический момент падения шпиля


Первыми отреагировали ведущие французские клубы. В «твиттере» «ПСЖ» появилась запись с благодарностями в адрес пожарников. «Страшные изображения собора, одного из самых красивых памятников нашего города! Желаем мужества тем, кто работает над тушением пожара», - написала пресс-служба парижан.



Запись примерно через час появилась и в «твиттере» «Монако». Хоть монегаски формально и не входят во Францию, но выступают в Лиге 1. «Все наши мысли связаны с собором Парижской Богоматери. Это — священный и исторический памятник. Также думаем и переживаем о пожарных, которые задействованы в этой печальной истории», - говорится в заявлении.



Вскоре болью с подписчиками поделился и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. 20-летний нападающий выложил фотографию пылающего здания, подписав её плачущим эмодзи и флагом Франции.



Отреагировал на случившееся и партнёр Мбаппе по команде, бразилец Неймар. Форвард парижан выложил коллаж с героем романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» Квазимодо. Неймар подписал запись словами «молитесь за Францию».



Аналогичные записи в своих «твиттерах» оставили форвард «Арсенала» Александер Ляказетт, экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба и бывший игрок «Суонси» Батефимби Гомис.

Прореагировали на трагедию и в «Милане». Эмоциональный твит итальянского клуба о пожаре в Париже получился очень искренним: «Норт-Дам в огне. Эта печальная картинка лишает нас слов. Нотр-Дам, ты всегда будешь Нотр-Дамом!».



Владелец французского клуба «Ренн» Франсуа-Анри Пино сообщил, что пожертвует крупную сумму на реконструкцию собора. «Все мы хотим как можно скорее возродить эту жемчужину нашего наследия. Мы с отцом решили пожертвовать на реконструкцию 100 млн евро», — сказал Пино в интервью Le Figaro.

Футбольный мир отреагировал на уничтожение Нотр-Дам де Пари, владелец «Ренна» выделит 100 млн евро

Франсуа-Анри Пино с Сальмой Хайек


Антон Мозговой, Rusfootball.info
Теги: Монако ПСЖ Ренн Мбаппе Неймар
Сегодня, 11:33
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