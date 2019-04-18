"Нью-Йорк Ред Буллз" предлагает Анри пост главного тренера

Бывший главный тренер "Монако" Тьерри Анри может трудоустроиться в Северной Америке. Как сообщает Sky Sports.В американском клубе надеются, что приход Анри сможет встряхнуть команду, которая в стартовых 6 турах набрала лишь 5 очков и занимает девятое место (из 12) в Восточной конференции МЛС.Анри выступал за "Нью-Йорк Ред Буллз" в качестве футболиста с 2010 по 2014 год. Свой единственный опыт работы главным тренером француз получил в "Монако", где проработал чуть более трех месяцев, после чего был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.