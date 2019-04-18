Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Марсель
Монпелье
Реймс
Ницца
Страсбург
Ним
Ренн
Анже
Бордо
Тулуза
Нант
Монако
Амьен
Дижон
Генгам
Кан
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 31 81
2 Лилль 32 64
3 Лион 32 56
4 Сент-Этьен 32 53
5 Марсель 32 51
6 Монпелье 32 48
7 Реймс 32 48
8 Ницца 32 48
9 Страсбург 32 44
10 Ним 32 43
11 Ренн 32 43
12 Анже 32 41
13 Бордо 32 38
14 Тулуза 32 35
15 Нант 31 34
16 Монако 32 32
17 Амьен 32 32
18 Дижон 32 25
19 Генгам 32 24
20 Кан 32 23
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

"Нью-Йорк Ред Буллз" предлагает Анри пост главного тренера

Бывший главный тренер "Монако" Тьерри Анри может трудоустроиться в Северной Америке. Как сообщает Sky Sports.

В американском клубе надеются, что приход Анри сможет встряхнуть команду, которая в стартовых 6 турах набрала лишь 5 очков и занимает девятое место (из 12) в Восточной конференции МЛС.

Анри выступал за "Нью-Йорк Ред Буллз" в качестве футболиста с 2010 по 2014 год. Свой единственный опыт работы главным тренером француз получил в "Монако", где проработал чуть более трех месяцев, после чего был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.

Sport24.ru
Теги: Анри Монако Лига 1
Сегодня, 06:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама