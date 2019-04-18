Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|31
|81
|2
|Лилль
|32
|64
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|32
|53
|5
|Марсель
|32
|51
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбург
|32
|44
|10
|Ним
|32
|43
|11
|Ренн
|32
|43
|12
|Анже
|32
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Тулуза
|32
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|Кан
|32
|23
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"Нью-Йорк Ред Буллз" предлагает Анри пост главного тренера
Бывший главный тренер "Монако" Тьерри Анри может трудоустроиться в Северной Америке. Как сообщает Sky Sports.
В американском клубе надеются, что приход Анри сможет встряхнуть команду, которая в стартовых 6 турах набрала лишь 5 очков и занимает девятое место (из 12) в Восточной конференции МЛС.
Анри выступал за "Нью-Йорк Ред Буллз" в качестве футболиста с 2010 по 2014 год. Свой единственный опыт работы главным тренером француз получил в "Монако", где проработал чуть более трех месяцев, после чего был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.
Sport24.ru
В американском клубе надеются, что приход Анри сможет встряхнуть команду, которая в стартовых 6 турах набрала лишь 5 очков и занимает девятое место (из 12) в Восточной конференции МЛС.
Анри выступал за "Нью-Йорк Ред Буллз" в качестве футболиста с 2010 по 2014 год. Свой единственный опыт работы главным тренером француз получил в "Монако", где проработал чуть более трех месяцев, после чего был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.
Sport24.ru
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