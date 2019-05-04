Неймар забил 50 голов за "ПСЖ". Для этого ему понадобилось 57 матчей

Нападающий сборной Бразилии Неймар забил 50-й гол за "ПСЖ".Для этого 27-летнему форварду потребовалось 57 игр. Неймар повторил достижение легендарного Карлоса Бьянки, которое было зафиксировано в 1978 году.Неймар, недавно восстановившийся после травмы, отличился в матче 35-го тура Лиги 1 с "Ниццей" (1:1). Бразилец на 60-й минуте реализовал пенальти.Неймар играет в "ПСЖ" с 2017 года, куда перешел из "Барселоны".