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Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 35 85
2 Лилль 34 68
3 Лион 34 62
4 Сент-Этьен 34 59
5 Марсель 35 55
6 Монпелье 34 54
7 Ницца 35 52
8 Ним 35 49
9 Реймс 35 49
10 Страсбург 35 46
11 Анже 35 45
12 Ренн 33 43
13 Нант 34 43
14 Бордо 35 38
15 Тулуза 34 36
16 Амьен 34 33
17 Монако 33 32
18 Кан 35 30
19 Дижон 34 28
20 Генгам 35 25
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Неймар забил 50 голов за "ПСЖ". Для этого ему понадобилось 57 матчей

Нападающий сборной Бразилии Неймар забил 50-й гол за "ПСЖ".

Для этого 27-летнему форварду потребовалось 57 игр. Неймар повторил достижение легендарного Карлоса Бьянки, которое было зафиксировано в 1978 году.

Неймар, недавно восстановившийся после травмы, отличился в матче 35-го тура Лиги 1 с "Ниццей" (1:1). Бразилец на 60-й минуте реализовал пенальти.

Неймар играет в "ПСЖ" с 2017 года, куда перешел из "Барселоны".

Sport24.ru
Теги: Неймар ПСЖ Лига 1
Сегодня, 21:51
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