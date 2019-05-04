Неймар забил 50 голов за "ПСЖ". Для этого ему понадобилось 57 матчей

Франция Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|35
|85
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Марсель
|35
|55
|6
|Монпелье
|34
|54
|7
|Ницца
|35
|52
|8
|Ним
|35
|49
|9
|Реймс
|35
|49
|10
|Страсбург
|35
|46
|11
|Анже
|35
|45
|12
|Ренн
|33
|43
|13
|Нант
|34
|43
|14
|Бордо
|35
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|Кан
|35
|30
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|35
|25
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:48
Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство
Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство
22:07
Игорь Черевченко ответил на вопрос, получил ли он благодарность от "Зенита" за победу над "Локомотивом" (3)
Игорь Черевченко ответил на вопрос, получил ли он благодарность от "Зенита" за победу над "Локомотивом" (3)
22:07
Не только Дзюба впервые стал чемпионом. Кокорин и Заболотный - тоже, а Семак вошёл в историю (9)
Не только Дзюба впервые стал чемпионом. Кокорин и Заболотный - тоже, а Семак вошёл в историю (9)
20:56
"Зенит" стал чемпионом России! (167)
"Зенит" стал чемпионом России! (167)
20:06
Игорь Лебедев: уберите уже Орлова из ТВ, приходится звук выключать от его облизывания "Зенита" (43)
Игорь Лебедев: уберите уже Орлова из ТВ, приходится звук выключать от его облизывания "Зенита" (43)
20:01
"ПСЖ" сыграл вничью с "Ниццой" (1)
"ПСЖ" сыграл вничью с "Ниццой" (1)
18:33
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью (53)
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью (53)
17:35
Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" (8)
Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" (8)
17:31
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
16:46
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
Неймар забил 50 голов за "ПСЖ". Для этого ему понадобилось 57 матчей
Нападающий сборной Бразилии Неймар забил 50-й гол за "ПСЖ".
Для этого 27-летнему форварду потребовалось 57 игр. Неймар повторил достижение легендарного Карлоса Бьянки, которое было зафиксировано в 1978 году.
Неймар, недавно восстановившийся после травмы, отличился в матче 35-го тура Лиги 1 с "Ниццей" (1:1). Бразилец на 60-й минуте реализовал пенальти.
Неймар играет в "ПСЖ" с 2017 года, куда перешел из "Барселоны".
Sport24.ru
Для этого 27-летнему форварду потребовалось 57 игр. Неймар повторил достижение легендарного Карлоса Бьянки, которое было зафиксировано в 1978 году.
Неймар, недавно восстановившийся после травмы, отличился в матче 35-го тура Лиги 1 с "Ниццей" (1:1). Бразилец на 60-й минуте реализовал пенальти.
Неймар играет в "ПСЖ" с 2017 года, куда перешел из "Барселоны".
Sport24.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.