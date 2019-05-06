Жардим: сложно принять поражение от "Сент-Этьена"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал домашнее поражение от "Сент-Этьена" (2:3) в рамках 35-го тура чемпионата Франции."Исход матча не решился только в моменте, когда Балло-Туре срезал мяч в свои ворота, несколькими минутами ранее у нас были шансы оградить себя от опасности. В "Сент-Этьене" собраны сильные игроки. Во втором тайме было сложнее играть против соперника с высококлассными исполнителями. Обе команды преследовали свои цели. Соперник продолжает борьбе за еврокубковые места. Сложно принять такой исход, потому что у нас был шанс поставить точку в этой встрече, но мы отдали инициативу сопернику. Таков футбол", - цитирует Жардима официальный сайт клуба.