Франция Лига 1 2018/19 
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ПСЖ
Лилль
Лион
Сент-Этьен
Монпелье
Марсель
Ницца
Ним
Реймс
Страсбург
Нант
Анже
Ренн
Бордо
Тулуза
Амьен
Монако
Кан
Дижон
Генгам
Франция Лига 1 2018/19 
Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСЖ 35 85
2 Лилль 35 69
3 Лион 35 63
4 Сент-Этьен 35 62
5 Монпелье 35 55
6 Марсель 35 55
7 Ницца 35 52
8 Ним 35 49
9 Реймс 35 49
10 Страсбург 35 46
11 Нант 35 46
12 Анже 35 45
13 Ренн 35 45
14 Бордо 35 38
15 Тулуза 35 37
16 Амьен 35 34
17 Монако 35 33
18 Кан 35 30
19 Дижон 35 28
20 Генгам 35 25
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Жардим: сложно принять поражение от "Сент-Этьена"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал домашнее поражение от "Сент-Этьена" (2:3) в рамках 35-го тура чемпионата Франции.

"Исход матча не решился только в моменте, когда Балло-Туре срезал мяч в свои ворота, несколькими минутами ранее у нас были шансы оградить себя от опасности. В "Сент-Этьене" собраны сильные игроки. Во втором тайме было сложнее играть против соперника с высококлассными исполнителями. Обе команды преследовали свои цели. Соперник продолжает борьбе за еврокубковые места. Сложно принять такой исход, потому что у нас был шанс поставить точку в этой встрече, но мы отдали инициативу сопернику. Таков футбол", - цитирует Жардима официальный сайт клуба.
Теги: Леонарду Жардим Монако Сент-Этьен
Сегодня, 08:20
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