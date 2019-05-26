Уго Льорис может заменить Буффона в "ПСЖ"

Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис может вернуться к себе на родину во Францию.

Голкипер рассматривается "ПСЖ" как один из вариантов замены в составе Джанлуиджи Буффона, сообщает Le 10 Sport.

Парижский клуб пока не договорился с Буффоном по новому контракту, так как итальянец сомневается в целесообразности остаться в клубе и на следующий сезон.

Sport24.ru
Теги: Льорис Буффон ПСЖ Лига 1
Вчера, 22:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама