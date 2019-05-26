Уго Льорис может заменить Буффона в "ПСЖ"
Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис может вернуться к себе на родину во Францию.
Голкипер рассматривается "ПСЖ" как один из вариантов замены в составе Джанлуиджи Буффона, сообщает Le 10 Sport.
Парижский клуб пока не договорился с Буффоном по новому контракту, так как итальянец сомневается в целесообразности остаться в клубе и на следующий сезон.
Sport24.ru
Голкипер рассматривается "ПСЖ" как один из вариантов замены в составе Джанлуиджи Буффона, сообщает Le 10 Sport.
Парижский клуб пока не договорился с Буффоном по новому контракту, так как итальянец сомневается в целесообразности остаться в клубе и на следующий сезон.
Sport24.ru