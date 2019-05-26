Уго Льорис может заменить Буффона в "ПСЖ"

Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис может вернуться к себе на родину во Францию.Голкипер рассматривается "ПСЖ" как один из вариантов замены в составе Джанлуиджи Буффона, сообщает Le 10 Sport.Парижский клуб пока не договорился с Буффоном по новому контракту, так как итальянец сомневается в целесообразности остаться в клубе и на следующий сезон.