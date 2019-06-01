Вадим Васильев: уровень чемпионата России точно не растет

Бывший генеральный директор "Монако" Вадим Васильев ответил на вопрос о том, растет или нет уровень чемпионата России.

"Уровень точно не растет. Отрадно, что подрастает молодое талантливое поколение футболистов. На самом деле, эта разница может дать толчок, чтобы начался отток из России в Европу, а потом эти ребята могут возвращаться обратно на другом уровне", - рассказал Васильев.

Также Васильев поделился, чем занимается после ухода из «Монако».

"Я взял время на передышку. Сначала провел два месяца в Москве, потом вернулся обратно в Монако. Принял решение остаться в футболе, завершать не стоит, нужно принять правильное взвешенное решение, так как возможностей много.

Меня могут позвать в "Спартак"? Могу лишь повторить: я для себя решил не спешить и не делать резких движений", - цитирует Васильева Sport24.ru.
Теги: Васильев Монако Лига 1
Сегодня, 20:16
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