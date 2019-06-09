Антуан Гризманн близок к переходу в "ПСЖ"

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн, которого многие ожидали увидеть в "Барселоне", договорился о переходе в "ПСЖ", утверждает издание Sport. Гризманн ранее уже сообщил о том, что покидает "Атлетико", за который он выступал с 2014 года.

По информации источника, 28-летний футболист уже встречался с президентом "ПСЖ" Нассером Аль-Хелаифи и уже дал согласие на переход в парижский клуб, где он должен заменить в линии атаки Эдинсона Кавани. По слухам, отказаться от перехода в "Барселону" и сделать выбор в пользу "ПСЖ" Гризманна побудила информация о том, что не все игроки каталонского клуба хотят видеть Антуана своим одноклубником, а также тот факт, что в "ПСЖ" он будет играть на родине перед болельщиками-соотечественниками, которые очень любят Гризманна.

Известно, что на данный момент сумма отступных за Гризманна составляет 200 млн евро, однако с 1 июля она уменьшится до 120 млн евро.

Sport24
Теги: Гризманн Атлетико ПСЖ
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