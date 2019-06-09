Обвинившая Неймара в изнасиловании модель: он наркоман. Его нужно арестовать или лечить

26-летняя бразильская модель Наджила Триндаде, обвинившая форварда "ПСЖ" Неймара в изнасиловании, заявила, что футболист употребляет наркотики. Об этом она сказала в переписке со своим бывшим адвокатом. Переписка в мессенджере попала в распоряжение Record TV.

"Я не думала, что вернусь домой живой. Хотела обратиться в полицию в Париже, но испугалась возможных последствий. Боже, он псих. Он ударил меня, изнасиловал. Он был пьян и чем-то напичкан. Он даже сказал мне об этом в переписке. Он жестокий, он наркоман. Его нужно арестовать или отправить на лечение. В этом состоянии он опасен для общества и самого себя.

Он ударил меня и даже сфотографировал мой синяк. Он должен был сделать это, чтобы покрасоваться перед друзьями. На следующий день я ударила его, потому что была в ярости и мне нужно было спустить пар", - написала она.

"Я собираюсь опубликовать видео. Не хочу, чтобы он оставался безнаказанным, в то время как я страдаю", - добавила девушка.

Sport24.ru
Теги: Неймар ПСЖ Лига 1
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