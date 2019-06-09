Неймар задумывается об уходе из "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Неймар на самом деле задумывался об уходе из клуба.

Как сообщает Telefoot со ссылкой на источник, близкий к 27-летнему бразильцу, форвард несколько недель размышлял о возможном уходе из парижского клуба, когда восстанавливался после травмы.

По данным источника, новая травма игрока и возможный уход спортивного директора Антеро Энрике снова заставят Неймара задуматься о смене команды. Напомним, что контракт форварда с "ПСЖ" рассчитан до 2022 года.

"СЭ"
Теги: Неймар ПСЖ ЛИга 1
Сегодня, 21:32
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