Представители Дугласа Косты провели встречу с "ПСЖ"

Нападающий "Ювентуса" Дуглас Коста может продолжить карьеру в "ПСЖ".Как сообщает France Football, представители 28-летнего футболиста уже провели переговоры с французским клубом. О трансфере может быть объявлено в ближайшее время.Контракт Косты с "Ювентусом" рассчитан до 2022 года.