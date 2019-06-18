Представители Дугласа Косты провели встречу с "ПСЖ"

Нападающий "Ювентуса" Дуглас Коста может продолжить карьеру в "ПСЖ".

Как сообщает France Football, представители 28-летнего футболиста уже провели переговоры с французским клубом. О трансфере может быть объявлено в ближайшее время.

Контракт Косты с "Ювентусом" рассчитан до 2022 года.
Теги: Коста Ювентус ПСЖ
Сегодня, 10:43
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