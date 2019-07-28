Мариано Диас согласился на переход в "Монако"

Нападающий мадридского "Реала" Мариано Диас согласился покинуть клуб и перейти в "Монако", сообщил в своём "твиттере" журналист El Chiringuito Маркоса Бенито."Мариано ищет возможность для ухода из "Реала". Он уже дал добро на переход в "Монако". Теперь ситуация в руках "Реала", — написал Бенито.25-летний Диас выступает за "Реал" под 7-м номером. Президент мадридского клуба Флорентино Перес хочет, чтобы этот номер получил новичок команды Эден Азар.Форвард перешёл в юношескую команду мадридского "Реала" в 2011 году. 26 октября 2016 года Диас забил свой первый гол за мадридский клуб в дебютном официальном матче. 30 июня 2017 года Мариано перешёл в "Лион" за € 8 млн. 29 августа 2018 года вернулся в "Реал" за € 21,5 млн. В 19 играх минувшего сезона забил три мяча.