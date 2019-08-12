Таким образом она отреагировала на баннеры в адрес бразильского игрока. Пост был удалён вскоре после публикации.
- Что за отвратительные люди, у которых нет ни капли уважения! И вы еще хотите, чтобы мой брат остался в вашей команде! Вы ничего не выиграете без него. Ублюдки, - приводит её слова Sports, ссылаясь на As.
Напоминаем, что футболист собирается покинуть "ПСЖ". Он может продолжить карьеру в "Барселоне" или "Реале".
Сестра Неймара назвала фанатов "ПСЖ" "ублюдками"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»