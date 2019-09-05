Клаудио Маркизио близок к переходу в "Монако"

Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в "Монако", сообщает Sportmediaset.По данным источника, хавбек уже согласовал условия личного контракта с монегасками.В ближайшее время футболист должен заключить с "Монако" договор по схеме "1+1". На данный момент Маркизио находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был "Зенит", с которым он досрочно расторг контракт летом.33-летний футболист является воспитанником "Ювентуса", за который он играл с 2006-го по 2018 год.