"Монако" Головина - катастрофа. Жардим не может выстроить игру, но ищет новую роль для россиянина

"Монако" отвратительно играет в обороне и снова рискует провести провальный сезон. Усилий звездных нападающих недостаточно для побед. Головина пробуют на разных позициях, но он пока тоже не тащит.

Фото: Monaco-Matin

Против "Марселя" Головин сыграл на позиции флангового полузащитника

Замена Александра логична - он был не очень хорош

Конкуренция в центре в "Монако" высока. Не факт, что Головин сможет ее выиграть

У "монегасков" по-прежнему проходной двор в обороне. Они пропускают намного больше остальных

"Марсель" Виллаш-Боаша - первый после "ПСЖ". Экс-тренер "Зенита" неплохо стартовал во Франции

Да, именно слово "фланговый" лучше всего подходит для описания роли Александра в заключительной встрече 5-го тура Лиги 1. В первом тайме россиянин играл слева, а после перерыва поменялся краями с Мартиншом и стал действовать преимущественно справа. Такой выбор Жардима, конечно, можно назвать экспериментальным. Все-таки и в прошлом сезоне, и в первых матчах нового чемпионата мы намного чаще видели Головина в центральной зоне - выше или ниже в зависимости от обстоятельств конкретного игрового дня. С "Мецом" Александр действовал на позиции под нападающим, а с "Нимом" и "Страсбуром" в роли более классического центрального полузащитника.При этом появление Головина с первых минут на левом фланге в игре с "Марселем" нельзя назвать уж слишком неожиданным. В той же выездной встрече со "Страсбуром" Саша зачастую по эпизоду оказывался в зоне левого полузащитника и именно оттуда давал старт опасным моментам своей команды. Уверен, Жардим принимал это во внимание и в том числе на основании увиденного в прошлых турах отправил сегодня на фланг Головина, а не Оньекуру или Бальде.Не исключено, правда, что через неделю Жардим сделает выбор уже не в пользу Головина. Российский полузащитник не доиграл матч с "Марселем" до конца и был заменен в середине второго тайма. После перерыва он был мало заметен и не создавал остроты на чужой половине поля. Вышедший вместо него Бальде существенно оживил игру "Монако" - только Манданда не дал сопернику спасти ничью. Кейта за 20 с небольшим минут записал в свой актив больше, чем Александр за 70.Головин сегодня достаточно редко оказывался с мячом и не сделал ни одной по-настоящему острой передачи. Обостряющими были разве что некоторые из его навесов со штрафных. При этом по позиции он должен быть помогать Бало-Туре в защите, но по факту не сильно облегчал жизнь своему товарищу. В частности, можно утверждать, что Головин был недостаточно хорош в эпизоде с первым голом, когда дал возможность Сансону сделать передачу в штрафную. Плюс к этому у Александра ни одного отбора, ни одного выноса и только один перехват в самом начале встречи. За россиянина может говорить классный проход со смещением в центр и опасным дальним ударом, но его, пожалуй, мало.Как мы уже говорили, Головин впервые в этом сезоне в явном виде сыграл на фланге, а до этого стабильно использовался в центре. Но этот факт не должен вводить в заблуждение. Во втором, третьем и четвертом туре в распоряжении Жардима фактически было только два настоящих центральных полузащитника, которые, собственно, и играли Адриен Силва и Головин. Сейчас же после дисквалификации вернулся Фабрегас и без каких-либо сомнений занял первое вакантное место в обозначенной зоне. Плюс команду пополнил арендованный Бакайоко, на данный момент тоже практически априорно получивший второе вакантное место.Адриен Силва присел на скамейку, а Головину стали искать другую роль. В этот раз Жардим не угадал и вряд ли остался доволен экспериментом с Александром. Бакайоко вроде бы тоже не был слишком надежен как опорник, но, во-первых, он отметился результативным действием, а во-вторых, он лучше других подходит к игре в опорной зоне и, скорее всего, будет основным игроком в этом амплуа. При схеме с двумя нападающими других свободных позиций в центре нет, а пока Бен-Йеддер и Слимани забивают и раздают голевые передачи Жардим вряд ли будет менять расстановку. Таким образом, Головину будет непросто в ближайших матчах, и многое будет зависеть от того, в какой роли будет видеть его главный тренер.Но давайте добавим оптимизма. У Александра достаточно хорошая пресса во Франции. Местные журналисты любят отметить, что хоть Головин пока и не сделал непосредственных результативных действий, но в большинстве голов своей команды он принимал активной участие. Будь это отбор, с которого началась атака, или будь это передача в штрафную, которая становится предголевой. Головина часто хвалят и за объем работы, и за активность в прессинге, и за качество обращения с мячом. Замечают это и болельщики, о чем достаточно активно пишут в социальных сетях. Да, сегодня Саша вряд ли дал повод для новых положительных отзывов, но лишиться поддержки фанатов и прессы после игры с "Марселем" он не должен.Впрочем, нельзя исключать, что изменение схемы (выгодное для Головина или не очень) станет возможным вследствие размышлений Жардима о том, как ему улучшить игру в защите. В этом сезоне "Монако" просто отвратительно играет у своих ворот. Нападающие забивают много голов, но группа игроков обороны удивительным образом пропускает еще больше. С учетом сегодняшних четырех у "монегасков" за пять туров 14 пропущенных мячей. У любой другой команды из Лиги 1 за это же время меньше 10. Опытный Глик допускает много ошибок, новичок Марипан не оправдывает своего приглашения, постоянно кто-то получает красную карточку - в общем, катастрофа.И даже против не блещущего своей атакой "Марселя", который к тому же обескровлен потерей главного лидера - Товена, "Монако" умудряется пропустить четырежды после того, как Бен-Йеддер сделал счет 2:0. Марипан и Глик дают дойти до Бенедетто не самому опасному прострелу от Сансона. Затем вся команда забывает на дальней штанге Жермена, никто не в силах помешать нанести дальний удар Пайету, и никто не понимает, как Бенедетто после передачи с левого фланга остается один в чужой штрафной и делает счет 2:4. С таким проходным двором очень сложно претендовать на выход из зоны вылета.В заключении скажем пару слов о не чужом для нас человек. С "Зенитом" Виллаш-Боаш выигрывал и чемпионат, и кубок, и суперкубок России, отметившись не только трофеями, но и речами. В "Марселе" он начал с поражения и нулевой ничьи. После 0:0 с "Нантом" Андре отметился публичной критикой и угрозой штрафа в адрес лидера своей команды - Пайета. Португальский тренер возмутился тем, что тот отдал право пробить пенальти Бенедетто. После этого в матче с "Ниццей" 11-метровый бил уже сам Пайет, что привело к победе в дерби лазурного берега и что явно улучшило атмосферу внутри коллектива.Сейчас на счету "Марселя" победа не только над "Ниццей", но и над "Сент-Этьенном" с "Монако". При этом 10 набранных очков позволяют команде Виллаш-Боаша идти сразу после "ПСЖ", то есть в самой что ни на есть группе лидеров. Правда, португалец все равно не изменяет себе и прибегает к жалобам в своих интервью. Повод, конечно, серьезный - травма Товена, из-за которой главный атакующий игрок "Марселя" выбыл как минимум до конца 2019-го года. Но слова Андре о том, что его клубу из-за этого стоит пересмотреть задачу (а она на данный момент заключается в попадании в Лигу Чемпионов), все равно выглядят не очень логичными. Впрочем, таковы методы и манеры Виллаш-Боаша. В "Порту" и в "Зените" они помогали ему становиться чемпионом и брать различные трофеи. Посмотрим, что у него получится в "Марселе".