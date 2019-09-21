"Монако" не ведет переговоры с Венгером и Аллегри

Руководство "Монако" не вело переговоров с французским специалистом Арсеном Венгером или итальянцем Массимилиано Аллегри о том, чтобы кто-то из них сместил на посту главного тренера Леонарду Жардима.Ожидалось, что наставника уволят после сегодняшнего матча в рамках чемпионата Франции в том случае, если игра с "Реймсом" сложится неудачно для монегасков. Однако это лишь слухи.Напомним, Жардим уже был уволен из "Монако" в прошлом сезоне, но через несколько месяцев вновь возглавил клуб, сменив отправленного в отставку Тьерри Анри.