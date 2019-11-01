Виллаш-Боаш: позорно проиграть "Монако" в Кубке лиги

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш остался недоволен поражением команды в матче с "Монако" в рамках Кубка французской лиги (1:2)."Мы можем принять поражение "ПСЖ", так как у нас разный по классу состав, но не можем принять это поражение. Мы вылетели из Кубка, который я хотел выиграть, который хотела выиграть команда. Это позор. Да, у нас по-прежнему есть цели, клуб выше, чем "Монако" и "Лион", в чемпионате, но я хотел выиграть что-то в "Марселе", но мы упустили эту возможность", — цитирует Виллаш-Боаша AFP.