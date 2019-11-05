Неймар избежал наказания за удар фаната после финала Кубка Франции

Нападающий "ПСЖ" Неймар не будет наказан судом за свое поведение после финала Кубка Франции. Парижане уступили в серии пенальти "Ренну" (5:6), а основное время матча завершилось вничью (2:2).Направляясь в сторону вручения серебряных медалей Неймар услышал критику в свой адрес со стороны болельщика "Ренна". В итоге бразилец ударил того в подбородок. Болельщик обратился в суд, сетуя на умышленное насилие.По информации AFP, Неймар получил решение суда по почте. В нем бразильцу лишь напомнили о законе и не более того.Отметим, что французская федерация футбола дисквалифицировала Неймара на три матча.