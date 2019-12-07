В матче 17-го тура чемпионата Франции "Монако" обыграл "Амьен" со счетом 3:0.
Чемпионат Франции
17 тур
Голы: Бен-Йеддер, 62, Марипан, 66 Кейта, 69
Монако: Леком, Марипан, Глик, Жемерсон (Агилар, 59), Головин (Силва, 79), Фабрегас, Бакайоко, Мартинш, Диаш, Кейта, Бен-Йеддер
Амьен: Гартнер, Дибасси, Алеесами (Аколо, 65), Лефор, Шеджу, Калабрези, Блен, Монкондю, Какута, Гирасси (Конате, 15), Диабате (Корнетт, 75)
"Монако" разгромил "Амьен", Головин отметился голевым пасом
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