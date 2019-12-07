Тухель: это был очень сложный матч в трудных условиях

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал победу над "Монпелье" в матче 17-го тура чемпионата Франции. Парижане уступали 0:1, но во втором тайме сумели отыграть три мяча.



"Поле было ужасным. Сложный матч в трудный условиях. Плюс враждебная атмосфера и две вынужденные замены. Бросать бутылку в голову вратарю - это не нормально. Но мы сумели проявить характер и победили", - цитирует Тухеля RMC.