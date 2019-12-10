Тренер "Монпелье": Неймар постоянно провоцирует соперников, а потом хнычет

Главный тренер "Монпелье" Мишель Тер-Закарян не в восторге от стиля игры и поведения на поле нападающего "ПСЖ" Неймара.На прошлой неделе "Монпелье" уступил "ПСЖ" (1:3) в матче чемпионата Франции, а футболист "паладинов" Педру Мендеш был удален после чрезмерной реакции Неймара на фол."Игра Неймара такова, что он всегда провоцирует соперников своими умениями и дриблингом. А когда его ударяют, он все время хнычет", — цитирует Тер-Закаряна AS.