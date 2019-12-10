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Тухель: Мбаппе не любит, когда его меняют, но он должен принимать мои решения

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель прокомментировал поведение нападающего парижан Килиана Мбаппе в матче 17-го тура французской Лиги 1 с "Монпелье" (3:1).

На 90-й минуте матча главный тренер парижан Томас Тухель решил заменить автора одного из голов Мбаппе. Уходя с поля, француз ясно выразил неудовольствие на лице. Когда немецкий специалист попытался объясниться, Мбаппе отказался даже посмотреть на него, направив взгляд в сторону скамейки "ПСЖ".

"Мбаппе не любит, когда его меняют, но он должен принимать мои решения. Ничего личного. Он разозлился после замены, но уже через минуту забыл об этом. Он очень уважает меня, все хорошо", — цитирует Тухеля Get French Football News.

Sport24.ru


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Теги: Тухель Мбаппе ПСЖ Монпелье Лига 1
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