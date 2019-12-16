Вратарь "Нанси" обвиняется в изнасиловании 18-летней девушки

Вратарь "Нанси" Батист Валетт арестован по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Est R?publicain.По данным источника, возможная жертва сообщила полиции, что она была изнасилована в центре Нанси после выхода из ночного клуба. Валетт был арестован возле клуба, но в этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому его не удалось допросить сразу и арест голкипера был продлён.