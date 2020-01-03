Бывший главный тренер "Монако" Леонарду Жардим заявил, что из-за просчётов руководства клуба ему не удалось подготовить команду к сезону должным образом.
"Мы сформировали команду только в конце августа. Таким образом, предсезонная подготовка прошла впустую. Сам вице-президент клуба Олег Петров взял на себя ответственность за это. Он говорил, что ему пока не хватает опыта, и о других вещах. Пять игроков пришли в команду в последнюю неделю августа. Вот почему мы набрали всего два очка в первых четырёх турах.
Ответственность за то, что мы не добрали очков, лежит не только на тренерском штабе. Если бы нам удалось подготовить команду в июне, сейчас "Монако" занимал бы второе или третье место в чемпионате Франции", - цитирует Жардима L'Equipe.
"Чемпионат.сом"
Жардим: если бы удалось подготовиться к сезону, "Монако" был бы 2-м или 3-м в Лиге 1
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»