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Жардим: если бы удалось подготовиться к сезону, "Монако" был бы 2-м или 3-м в Лиге 1

Бывший главный тренер "Монако" Леонарду Жардим заявил, что из-за просчётов руководства клуба ему не удалось подготовить команду к сезону должным образом.

"Мы сформировали команду только в конце августа. Таким образом, предсезонная подготовка прошла впустую. Сам вице-президент клуба Олег Петров взял на себя ответственность за это. Он говорил, что ему пока не хватает опыта, и о других вещах. Пять игроков пришли в команду в последнюю неделю августа. Вот почему мы набрали всего два очка в первых четырёх турах.

Ответственность за то, что мы не добрали очков, лежит не только на тренерском штабе. Если бы нам удалось подготовить команду в июне, сейчас "Монако" занимал бы второе или третье место в чемпионате Франции", - цитирует Жардима L'Equipe.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Жардим Монако Лига 1
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