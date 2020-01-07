Неймар: 2019 год был тяжелым для меня во всех смыслах

Нападающий "ПСЖ" Неймар подвел итоги 2019 года."Это был тяжелый год во всех смыслах, профессиональном и личном. Было много уроков и перемен. Я был раздавлен и пришлось снова собираться с силами.Моя задача — выиграть все возможное с "ПСЖ" и со сборной Бразилии. Я хочу сыграть в финале Лиги чемпионов, выиграть Кубок Америки и поставить перед собой новые цели", - цитирует Неймара Globoesporte.Сообщалось, что "Барселона" предприняла попытку вернуть Неймара летом, но столкнулась с финансовыми требованиями, которые не пожелала удовлетворить. Бразильский форвард отчаянно хотел вернуться в каталонский клуб и говорил об этом публично, что привело к конфликту игрока с болельщиками "ПСЖ".